Frau wird nachts aufgeweckt – weil Meteorit auf ihrem Kissen einschlägt

19. November 2021

Weltraummüll im Schlafzimmer – so etwas gibt es auch nicht alle Tage. In Kanada ist eine Frau in der Nacht von einem auf ihrem Kissen eingeschlagenen Meteoriten geweckt worden.