Jan Hofer hat Corona – Pinar Atalay springt bei „RTL direkt“ ein

Jan Hofer hat Corona. Der Anchorman fällt somit in der kommenden Woche bei „RTL direkt“ aus. Seine Vertretung übernimmt Pinar Atalay.

Hofer gehe es „soweit gut“, berichtete RTL am Mittwoch. Er habe lediglich „leichte Erkältungssymptome“. Seine Vertreterin Atalay wünschte ihrem Kollegen: „Erst einmal gute Besserung vom gesamten Team an Jan! Zum Glück hat er einen milden Verlauf. Wir freuen uns, wenn er dann bald wieder bei ‚RTL Direkt‘ an Bord ist.“

In einem Video sagte Hofer, jetzt habe es ihn auch mit Covid-19 erwischt – „aber ehrlich gesagt, es hätte mich fast gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre, bei den hohen Infektionszahlen“. Er bedankte sich für die vielen Genesungswünsche und versicherte, ihm gehe es gut.

dpa