Jessica Riso: Das sind die schönsten Fotos der Frau von Elyas M’Barek

Wer ist die Frau an der Seite von Elyas M’Barek? Das ist eine Frage, die sich nicht nur Frauen in Deutschland seit Jahren gestellt haben. Mittlerweile wissen wir: Sie trägt den Namen Jessica Riso – und das nicht erst, seitdem sich die beiden im Spätsommer 2022 das Ja-Wort gegeben haben. Wir haben die schönsten Fotos von ihr für euch!

Im Spätsommer 2022 haben sich Jessica Riso und Elyas M'Barek das Ja-Wort gegeben. Wir zeigen euch die schönsten Bilder des US-amerikanischen Models. Foto: Screenshot Instagram/jessriso Ab an den Strand! Was zum Anstoßen hat Jessico Riso auch schon parat! Foto: Screenshot Instagram/jessriso Der Fischerhut darf auch im Cote-d'Azur-Urlaub nicht fehlen. Foto: Screenshot Instagram/jessriso Im Sommer 2022 hat es sich Jessica Riso auf Ibiza gutgehen lassen – ein Instagram-Post beweist es. Foto: Screenshot Instagram/jessriso Erholung in schwarz und weiß – Elyas M'Bareks Frau Jessica Rico im Bikini. Foto: Screenshot Instagram/jessriso Hot Summer! Jessica Riso ist aber bewaffnet – so lässt sich der Sommer aushalten. Foto: Screenshot Instagram/jessriso Was für ein Ausblick! Jessica Riso nimmt uns mit an den Mittagstisch – Panorama inklusive. Foto: Screenshot Instagram/jessriso Ein guter Fang! Für alle Seefreunde unter uns und die Angler – Jessica Riso hat auch hierfür ein Händchen. Foto: Screenshot Instagram/jessriso Jessica Riso im Bikini – sie nimmt uns mit an die Brooklyn Bridge und somit in ihr Heimatland. Foto: Screenshot Instagram/jessriso Rolling back the years! Jessica Riso bei einem Schnappschuss 2017. Foto: Instagram/jessriso Wir wollen euch natürlich auch ältere Schnappschüsse von Jessica zeigen – hier ein Einblick aus dem Sommer 2015. Foto: Screenshot Instagram/jessriso

Das Liebesleben von Elyas M’Barek war, seitdem er in der Öffentlichkeit ist, ein Thema, das er nicht an die große Glocke hängen wollte. Genau deswegen ist es auch ein besonderes Zeichen, dass es zur Trauung von M’Barek und Jessica Riso einen öffentlichen Post der beiden von der Trauung gibt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jess Mbarek (@jessriso)



Der Schauspieler in einem hellen Anzug, das Model ganz traditionell in einem langen weißen Kleid. Ein schöner Anblick, zu dem Riso nur „Mr. & Mrs. M’Barek I love you @elyjahwoop“ schreibt. Was direkt vielen deutschen M’Barek-Fans ins Auge gefallen sein dürfte, ist der Kommentar von Palina Rojinski.

Sie und M’Barek kennen sich schon länger, standen unter anderem in der ersten Staffel von Joko Winterscheidts Format „Wer stiehlt mir die Show?“ gemeinsam vor der Kamera. Sie war anscheinend bei der Trauung anwesend und schreibt „It was so special – like you two“ („Es war so besonders – wie ihr beiden es auch seid“).

Weil aber Riso eben kein deutscher Promi ist, den wir ohnehin schon regelmäßig im deutschen Fernsehen sehen, haben wir euch noch einmal schöne Bilder des US-amerikanischen Models herausgesucht. Dabei gehen wir auch auf Zeitreise und zeigen euch etwa, wie Riso 2015 aussah. Spoiler: Schon damals war sie ein Blickfang. In unserem Jessica-Riso-Porträt stellen wir die Frau an der Seite von Elyas M’Barek aber auch noch einmal genauer vor. Spätestens dann wisst ihr alles Nötige über sie! Hier findet ihr ein ausführliches Porträt über Jessica Riso.

>> Die kürzesten Promi-Ehen – Britney Spears ist kaum zu schlagen <<