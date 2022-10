Gut gedreht: Das sind die schönsten deutschen Schauspielerinnen

Ist von Schauspielerinnen die Rede, denken die meisten sofort an die großen, internationalen Stars aus Hollywood. Doch auch die deutsche Film-Landschaft hat einiges zu bieten. Zudem sind inzwischen auch immer mehr deutsche Produktionen im Ausland gefragt. Zwar waren auch Serien wie „Alarm für Cobra 11“ und „Derrick“ im Ausland gefragt, doch gerade die neue Generation von Produktionen bekommt international viel Applaus.

Auf Netflix überzeugte etwa die Reihe „How To Sell Drugs Online (Fast)“, wo es um einen Kleinstadt-Außenseiter geht, der ein Online-Drogenbusiness eröffnet. Es ist die fünfterfolgreichste Serie auf dem Streamingportal. Vor allem in Italien und der Türkei war die Serie sehr beliebt. Weitere Reihen sind etwa das Gangsterepos „4 Blocks“, das Nachkriegsdrama „Ku’damm 56“ oder die Horrorserie „Dark“, die international für viel Beachtung sorgten. Immer vorne dabei viele weibliche Schauspielerinnen, die nicht nur durch ihr Können überzeugen.

Wir präsentieren Euch die schönsten Schauspielerinnen aus Deutschland:

Name: Josefine Preuß

Bekannt aus: "Türkisch für Anfänger"

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Name: Jessica Schwarz

Bekannt aus: "Die Freunde der Freunde", "Kammerflimmern", "Lulu"

Foto: Annette Riedl/dpa Name: Sina Tkotsch

Bekannt aus: "LenaLove", "Faking Bullshit"

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Nora Tschirner

Bekannt aus: "Keinohrhasen"

Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa Name: Anja Kling

Bekannt aus: "Das fliegende Klassenzimmer", "(T)Raumschiff Surprise"

Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Name: Alexandra Maria Lara

Bekannt aus: "Nackt", "Der Untergang", "Wo ist Fred?"

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Name: Katja Riemann

Bekannt aus: "Bandits", "Die Apothekerin"

Foto: Georg Wendt/dpa Name: Eva Habermann

Bekannt aus: "Feuer, Eis und Dosenbier", "Schwarzwaldklinik"

Foto: Georg Wendt/dpa Name: Nastassja Kinski

Bekannt aus: "Tatort - Reifezeugnis", "Tess", "Frühlingssinfonie"

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Name: Alexandra Neldel

Bekannt aus: "Bang Boom Bang", "Erkan & Stefan", "Barfuss“

Foto: Shai Levy/Million Dollar Vegan/obs Name: Veronica Ferres

Bekannt aus: "Schtonk!", "Das Suberweib", "Rossini"

Foto: Ursula Düren/dpa Name: Maria Furtwängler

Bekannt aus: "Tatort"

Foto: Swen Pförtner/dpa Name: Anna Angelina Wolfers

Bekannt aus: "Sturm der Liebe", "Alarm für Cobra 11"

Foto: Andreas Arnold/dpa Name: Jennifer Ulrich

Bekannt aus: "Die Welle"

Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Name: Karoline Herfurth

Bekannt aus: "Fack ju Göhte"

Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Name: Julia Jentsch

Bekannt aus: "Sophie Scholl – Die letzten Tage"

Foto: Christian Charisius/dpa Name: Wolke Hegenbarth

Bekannt aus: "Crazy Race 2", "Toni, männlich, Hebamme"

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Jessica Ginkel

Bekannt aus: "Der Lehrer"

Foto: Christian Charisius/dpa Name: Christiane Paul

Bekannt aus: "Knockin' On Heaven's Door"

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Franka Potente

Bekannt aus: "Die Bourne-Identität"

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Katharina Schüttler

Bekannt aus: "Das weiße Rauschen"

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Marie Bäumer

Bekannt aus: "Männerpension"

Foto: Tobias Hase/dpa Name: Bettina Zimmermann

Bekannt aus: "Die Sturmflut", "Erkan & Stefan"

Foto: Stefan Sauer/dpa Name: Sophia Thomalla

Bekannt aus: "Der Bergdoktor", "Betonrausch"

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Diane Kruger

Bekannt aus: "Troja", "Das Vermächtnis der Tempelritter"

Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die vielleicht bekannteste deutsche Schauspielerin ist Diane Kruger. Am 15. Juli 1976 im beschaulichen Algermissen in Niedersachsen geboren, ist sie heutzutage auf der ganzen Welt bekannt. Ihren Durchbruch schaffte sie 2004 als „Helena“ in „Troja“. Später war sie auch in „Das Vermächtnis der Tempelritter“, „Das Vermächtnis des geheimen Buches“ und „Inglorious Basterds“ zu sehen. Auch Franka Potente machte international Karriere – in den bekannten „Bourne“-Filmen.

Doch auch auf nationaler Ebene gibt es viele interessante Gesichter. Viele hierzulande prominente Schauspielerinnen haben einmal in Serien wie „Tatort“ (zum Beispiel Marie Furtwängler), „Sturm der Liebe“ (Anna Angelina Wolfers) oder „Der Lehrer“ (Jessica Ginkel) mitgespielt.

Für ihre Filmrollen bekannt sind beispielsweise Nora Tschirner („Keinohrhasen“), Josefine Preuß („Türkisch für Anfänger“) und Karoline Herfurth („Fack ju Göhte“).