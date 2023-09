Zum ersten Mal die NBA-Krone aufsetzen konnten sich 2023 die Denver Nuggets.

Die Denver Nuggets sind ein in Denver im US-Bundesstaat Colorado ansässiges Basketball-Franchise in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Trotz des gleichen Namens besteht keine Verbindung zu den ursprünglichen Denver Nuggets, die in der Saison 1949/50 in der NBA spielten.