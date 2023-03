Welcher Verein verdankt sein Maskottchen der Zirkusdirektorin Carola Williams?

Das Maskottchen von welchem Verein stammt von einer Zirkusdirektorin namens Carola Williams? Es ist der 1. FC Köln! Borussia Mönchengladbach, der HSV und Hertha BSC haben mit der Dame nichts am Hut.

Als Zirkusdirektorin prägte sie eine deutsche Fußballmannschaft – und das mehr aus Scherz, als ernstgemeint. 1950 schenkte Carola Williams (geboren 1903 in Bad Sassendorf, verstorben am 12. Dezember 1987 in Köln) dem 1. FC Köln den Ziegenbock, der danach schnell zum Maskottchen der Mannschaft werden sollte.

Natürlich wurde das Geschenk, wie sollte es anders sein, dem damaligen Trainer, Hennes Weisweiler, auf einer Karnevalssitzung überreicht. Seit 1950 ist „Hennes“ (und seine zahlreichen Nachfolger) nun schon der Grund, warum die Mannschaft des 1. FC Köln auch auf den Namen „die Geißböcke“ hört.

Zudem ist der Teil des Inneren Grüngürtels in Köln, zwischen Aachener und Vogelsanger Straße, seit 2018 nach Carola Williams als „Carola-Williams-Park“ bekannt. Bis 1956 hat sich hier der Williamsbau befunden, in dem die legendäre Karnevalssitzung stattgefunden hat.

Kölner Kult-Geißbock Hennes ist 2022 Vater von Söhnen geworden

Das legendäre Kölner Fußball-Maskottchen Hennes – ein stattlicher Geißbock – ist erstmals Vater von zwei Jungs geworden. Die beiden kleinen Böckchen seien am 24. und 26. März zur Welt gekommen, teilte der Kölner Zoo am Donnerstag mit. Sie haben unterschiedliche Mütter: Ein Junges stammt von Ziegendame Ilse, eines von Marie-Luise. Der Zoo bezeichnet das Damen-Duo als „Hennes‘ Partnerinnen“. Hennes IX., wie er vollständig heißt, bewohnt in dem Tierpark ein großzügiges Domizil.

Namen haben die beiden Mini-Böcke noch nicht. Bis zur Geburt der beiden hatte der Geißbock nach Angaben des Zoos ausschließlich Töchter gezeugt.

>> Vater von Kölner Kult-Geißbock Hennes war wohl Düsseldorfer <<

Hennes gilt als eines der bekanntesten Maskottchen des deutschen Sports, auch weil er im Vergleich zu vielen Konkurrenten tatsächlich lebt. Seit 1950 begleitet er – in verschiedenen Inkarnationen – den Verein und gilt in Köln als fast so heilig wie der Dom. Der Ur-Hennes wurde dem 1. FC Köln einst bei einer Karnevalssitzung geschenkt. Manch ein Nachfolger galt nicht unbedingt als Glücksbringer – etwa Hennes VII., der auch „Fahrstuhl-Hennes“ genannt wurde, weil er vier Ab- und Aufstiege erleben musste. Aktuell ist der neunte Hennes in Amt, mit dem es sportlich sehr gut läuft.

