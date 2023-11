Welche Band hatte 1980 in den Niederlanden ihren ersten Nr.-1-Hit – in Deutschland erst 16 Jahre später? The Kelly Family. Es handelt sich um den Hit „Who’ll Come With Me?“.

The Kelly Family ist eine Musikgruppe, die sich aus Mitgliedern der Großfamilie Kelly zusammensetzt. Ihr Musikstil ist in den Bereichen Folk, Pop und Pop-Rock angesiedelt. Zu ihrem Repertoire gehören insbesondere englisch-, aber auch deutsch-, französisch- und spanischsprachige Titel.