Kelly Family in Köln: VVK für Lanxess-Arena beginnt heute

Es war das „Comeback des Jahres“, als die Kelly Family sich 2017 nach über zehn Jahren zurückmeldete. Mit ihren Nummer-1-Alben „We Got Love“ und „25 Years Later“ tourten sie durch Europa, wurden trotz langer Pause euphorisch von ihren treuen Fans gefeiert.

Nach dem Live-Tournee-Finale in München im Februar 2020 zogen die Kellys sich erst mal wieder in ihre eigenen Familien zurück, widmeten sich ihren Solo-Projekten. Doch 2022 soll wieder ein großes Kelly-Family-Jahr werden. Kurz vor Weihnachten veröffentlichen die Kellys jetzt eine EP: „One More Happy Christmas“, die zwei neue Songs enthält und bereits das nächste Weihnachtsalbum für 2022 ankündigt.

Ab November 2022 tourt die Großfamilie dann durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und macht am 26. Dezember 2022 Halt in der Kölner Lanxess-Arena, um das neue Programm „The Kelly Family – Die Mega Christmas-Show“ zu präsentieren. Die Tour soll ein neuer Höhepunkt in der jahrzehntelangen Kelly-Family-Historie werden, in der die Familie immer wieder in unterschiedlichsten Kombinationen auf der Bühne stand.

Diesmal können Fans sich auf Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul Kelly freuen. Bruder und „Goodbye Deutschland“-Protagonist Angelo Kelly wird nicht dabei sein. Dafür planen die Kellys aber mit ihm und Schwester Caroline, die in den USA lebt, eine große Reise zu den wichtigen Stationen der Kelly-Karriere, die sie mit dem noch zu reparierenden Doppeldeckerbus und ihrem Schiff „Sean o‘ Kelley“ sowie ihrem Segelboot antreten werden. Die Reise wird ebenfalls 2022 auf RTL II ausgestrahlt.

VVK für Kelly Family in der Lanxess-Arena beginnt

Der Vorverkauf für die Christmas-Show der Kelly Family 2022 beginnt bereits am Donnerstag, 18. November 2022 um 10 Uhr auf Eventim. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Samstag, 20. November 2021 auf der Seite der Lanxess-Arena oder auf Facebook.

