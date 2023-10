Welche Ansage des Schiedsrichters gibt bei einem Tennismatch tatsächlich den Spielstand wieder?

Eine schwierige Frage für alle Tennis-Muffel: Bei einem Spiel gibt der Schiedsrichter, der im Fachjargon auch Headschiedsrichter oder Headrefereeeinem genannt wird, beim Spielstand 40:0 die Ansage „love – forty“ wieder.

Das Ganze leitet sich daher ab, dass die „0“ beim Tennis mit dem englischen Wort „love“ bezeichnet wird. Ein Spiel, bei dem der Gegner null Punkte erzielt wird, heißt daher auch „love game“. Der Ursprung liegt in der Redewendung „to do something for love“, zu Deutsch: „etwas umsonst tun“.

Eine andere Theorie besagt, die Bezeichnung von „love“ für „0“ beim Tennis-Punktestand stamme vom französischen „l’oef“, zu Deutsch: „Das Ei“, und beschreibe damit das Aussehen der Null auf der Anzeigetafel.