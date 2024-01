Im 2023 erschienenen fünften Teil der Kultreihe dreht sich für Indiana Jones laut Filmtitel …? A: die Sonne um die Erde B: der Wind gen Süden C: das Rad des Schicksals oder D: alles nur um ihn selbst?

Die richtige Antwort ist C: das Rad des Schicksals (Originaltitel: Indiana Jones and the Dial of Destiny). Hollywoodstar Harrison Ford spielte zum mittlerweile fünften Mal die Rolle des Archäologenhelden Indiana Jones.

