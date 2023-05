Unnützes Wissen

Das Schlepperballett ist einer der Publikumsmagnete welcher Veranstaltung?

29. Mai 2023

Bei welcher bekannten Veranstaltung findet sich das sogenannte "Schlepperballett"? Ist es der Hamburger Hafengeburtstag, der Kölner Karneval, die Münchner Wiesn oder die Bayreuther Festspiele? Wir liefern die Antwort!

Bunte Pyrotechnik wird zum Ende des traditionellen Schlepperballetts an Bord der Schlepper auf der Elbe vor der Elbphilharmonie gezündet. Am zweiten Tag des 834. Hamburger Hafengeburtstags fand das neu inszenierte Schlepperballett statt. In diesem Jahr drehten nicht nur die Schlepperboote, sondern auch Tänzer des Bundesjugendballetts ihre Pirouetten auf dem Wasser. Foto: Jonas Walzberg/dpa