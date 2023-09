Bei dem drei größten Seen in Sachsen handelt es sich um Tagebaurestelöcher. Der Schladitzer See ist etwa das Tagebaurestloch des ehemaligen Braunkohletagebaus Breitenfeld im Nordwesten Sachsens, etwa elf Kilometer nördlich der Leipziger Innenstadt und rund zwölf Kilometer südlich von Delitzsch. Umgeben ist der See von der Gemeinde Rackwitz und den Schkeuditzer Ortsteilen Hayna und Wolteritz.