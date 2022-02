Die Mega-Verträge der NFL-Stars – Mahomes auf Platz 1

Die amerikanische Football-Liga NFL ist die wohl lukrativste Liga der Welt. Davon profitieren auch die Spieler, die regelmäßig mit hochdotierten Verträgen ausgestattet werden. Das sind die aktuellen Mega-Verträge im American Football:

Wir zeigen euch das Ranking der aktiven NFL-Spieler, die die Verträge mit dem höchsten Gesamtvolumen unterschrieben haben.

Foto: AP Photo/David J. Phillip Platz 1

Name: Patrick Mahomes

Team: Kansas City Chiefs

Position: Quarterback

Gesamtverdienst: 450.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 141.481.905 US-Dollar

Laufzeit: 2020 bis 2031

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 45.000.000 US-Dollar

Foto: AP Photo/Patrick Semansky Platz 2

Name: Josh Allen

Team: Buffalo Bills

Position: Quarterback

Gesamtverdienst: 258.034.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 150.000.000 US-Dollar

Laufzeit: 2021 bis 2028

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 43.005.667 US-Dollar

Foto: Jack Dempsey/AP/dpa Platz 3

Name: Dak Prescott

Team: Dallas Cowboys

Position: Quarterback

Gesamtverdienst: 160.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 126.000.000 US-Dollar

Laufzeit: 2021 bis 2024

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 40.000.000 US-Dollar

Foto: Michael Ainsworth/AP/dpa Platz 4

Name: Deshaun Watson

Team: Houston Texans

Position: Quarterback

Gesamtverdienst: 156.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 110.717.123 US-Dollar

Laufzeit: 2020 bis 2025

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 39.000.000 US-Dollar

Foto: Paul Sancya/AP/dpa Platz 5

Name: Matt Ryan

Team: Atlanta Falcons

Position: Quarterback

Gesamtverdienst: 150.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 100.000.000 US-Dollar

Laufzeit: 2018 bis 2023

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 30.000.000 US-Dollar

Foto: Shutterstock/Jamie Lamor Thompson Platz 6

Name: Khalil Mack

Team: Chicago Bears

Position: Outside Linebacker

Gesamtverdienst: 141.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 90.000.000 US-Dollar

Laufzeit: 2018 bis 2024

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 23.500.000 US-Dollar

Foto: Instagram/fiftydeuce Platz 7

Name: Russell Wilson

Team: Seattle Seahawks

Position: Quarterback

Gesamtverdienst: 140.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 107.000.000 US-Dollar

Laufzeit: 2019 bis 2023

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 35.000.000 US-Dollar

Foto: Ted S. Warren/AP/dpa Platz 8

Name: Trent Williams

Team: San Francisco 49ers

Position: Left Tackle

Gesamtverdienst: 138.060.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 55.100.000 US-Dollar

Laufzeit: 2021 bis 2026

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 23.010.000 US-Dollar

AP Photo/Jeff Chiu Platz 9

Name: Jimmy Garoppolo

Team: San Francisco 49ers

Position: Quarterback

Gesamtverdienst: 137.500.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 74.100.000 US-Dollar

Laufzeit: 2018 bis 2022

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 27.500.000 US-Dollar

Foto: Patrick Semansky/AP/dpa Platz 10

Name: Matthew Stafford

Team: Los Angeles Rams

Position: Quarterback

Gesamtverdienst: 135.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 92.000.000 US-Dollar

Laufzeit: 2017 bis 2022 (Vertrag ursprünglich bei Detroit Lions unterschrieben)

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 27.000.000 US-Dollar

AP Photo/Kelvin Kuo Platz 10

Name: Aaron Donald

Team: Los Angeles Rams

Position: Defensive Tackle

Gesamtverdienst: 135.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 86.892.000 US-Dollar

Laufzeit: 2018 bis 2024

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 22.500.000 US-Dollar

Foto: AP Photo/Alex Gallardo Platz 10

Name: Joey Bosa

Team: Los Angeles Chargers

Position: Defensive End

Gesamtverdienst: 135.000.000 US-Dollar

Garantiertes Gehalt: 102.000.000 US-Dollar

Laufzeit: 2020 bis 2025

Durchschnittsgehalt pro Jahr: 27.000.000 US-Dollar

Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Unangefochten auf Platz eins thront Quarterback-Star Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs, der vor der Saison 2020 den größten NFL-Vertrag aller Zeiten unterschrieb – mit einem Gesamtvolumen von 450 Millionen US-Dollar.

Zum Vergleich: Josh Allen, Quarterback der Buffalo Bills, belegt mit rund 258 Millionen den zweiten Platz. Weil sein Vertrag jedoch eine deutlich kürzere Laufzeit besitzt, liegt er beim Durchschnittsgehalt pro Jahr (43 Millionen US-Dollar) „nur“ zwei Millionen hinter Mahomes (45 Millionen US-Dollar). Gleiches gilt für Dak Prescott von den Dallas Cowboys. Er landet zwar „nur“ bei 160 Millionen US-Dollar, bekommt diese allerdings in nur vier Jahren (Durchschnittsgehalt: 40 Millionen US-Dollar).

Auffällig: In den Top Ten befinden sich fast ausschließlich Quarterbacks. Khalil Mack (Outside Linebacker, Chicago Bears), Trent Williams (Left Tackle, San Francisco 49ers), Aaron Donald (Defensive Tackle, Los Angeles Rams) und Joey Bosa (Defensive End, Los Angeles Chargers) sind die einzigen Nicht-Quarterbacks, die es mit ihren Verträgen in das Ranking geschafft haben – und alle sind Defensivspieler.

