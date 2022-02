NFL-Topverdiener: Diese Spieler haben in ihrer Karriere das meiste Geld verdient

Platz 1

Name: Tom Brady

Position: Quarterback

Teams: New England Patriots (2000-2019), Tampa Bay Buccaneers (seit 2020)

Gedraftet: 2000 (New England Patriots)

Karriereende: 2022

Saisons in der NFL: 22

Gesamtverdienst: 292.962.392 US-Dollar

Foto: AP Photo/Matt Ludtke