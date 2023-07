Nach Nicht-Nominierung: DFB-Nationalspielerin Giulia Gwinn wird WM-Expertin im ZDF

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland wird man Giulia Gwinn auf dem Platz vermissen. Denn nach ihrer schweren Verletzung konnte sie sich keinen Platz mehr im deutschen WM-Kader erkämpfen, bei der WM ist die Nationalspielerin trotzdem im Einsatz. Die 24-Jährige vom FC Bayern München wird während des Turniers vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland als Expertin für das ZDF arbeiten, wie sie bei ihrem Auftritt im ZDF-Sportstudio am Samstagabend verriet.

Das sei „definitiv“ ein kleiner Trost, sagte Gwinn: „Das Sportlerherz blutet natürlich, wenn man bei der Nominierung nicht berücksichtigt wird wegen des Kreuzbandrisses und der fehlenden Spielpraxis.“ Durch ihren TV-Job bekomme sie aber die Chance, „Teil der WM zu sein“, sagte sie: „Ich freue mich riesig, dass ich das Team trotzdem irgendwie begleiten darf und als verlängerter Arm dabei sein kann.“

Das ZDF und die ARD hatten sich nach einem zähen Poker mit dem Fußball-Weltverband Fifa die Übertragungsrechte für Deutschland gesichert.

Gwinn hatte sich im Oktober das Kreuzband gerissen und war Ende Mai wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern eingestiegen. Ein Pflichtspiel konnte sie danach aber nicht mehr bestreiten, ihr WM-Aus als Spielerin kam damit nicht mehr überraschend.

dpa