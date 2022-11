„Weihnachtsflair“ in Dortmund 2022: Die schönsten Fotos zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Bodelschwingh

Auf der „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund wird das Wort „Flair“ förmlich sichtbar gemacht. Über 100 Gastronomen und Künstler bieten auf dem Weihnachtsmarkt ihre Produkte an. Dieses Jahr locken Highlights wie die „Genuss-Ecke“ und einem Tiny Music House in den Schlosspark. Vergangenes Jahr musste das Event leider abgesagt werden, doch jetzt wird alles nachgeholt.

Der Engel auf Stelzen und leuchtenden Flügeln lässt wohl nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Die Atmosphäre auf Schloss Bodelschwingh – einfach himmlisch! Spannend wird es außerdem bei der Feuershow "Lichterloh", die täglich in der Dämmerung stattfindet. Hier wird der Weihnachtsmann zur Realität – samt Schlitten!

Wann hat die „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh 2022 geöffnet?

Die „Weihnachtsflair“ öffnet am ersten Adventswochenende seine Pforten. Am Donnerstag, 24. November, geht’s um 15 Uhr los. Der Markt hat dann am Freitag und Samstag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 27. November, ist die Weihnachtsflair von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

