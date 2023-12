Trainspotting in Düsseldorf und Köln: Hier könnt ihr den Rheingold-Express am Wochenende sehen

Er gilt als deutsche Antwort auf den Orient-Express: Der Rheingold-Express verkehrte ursprünglich von 1928 bis 1939 auf den Schienen von Hoek van Holland durch das Rheintal bis zu diversen Urlaubsorten in der Schweiz – ein erstklassiger Reisegenuss für die damalige Oberschicht.

Dass es den prächtigen Zug auch heute noch gibt, verdanken wir dem Freundeskreis Eisenbahn Köln (FEK): In mühevoller Arbeit setzen sich die Eisenbahn-Nostalgiker seit jeher dafür ein, dass die Wagen gewartet und weiter für Sonderfahrten genutzt werden können. Und genau so eine erwartet euch jetzt wieder am 2. Dezember 2023.

Rheingold-Express am 2. Dezember 2023: Gibt es noch Last-Minute-Tickets?

Wer noch bei der Fahrt im historischen Rheingold-Salonzug von Düsseldorf und Köln zum Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main zusteigen will, der hat Glück: Es gibt noch immer Tickets! (Stand 1. Dezember, 13.15 Uhr)

Die Preise für die Fahrt rangieren zwischen 109 und 179 Euro für Erwachsene, Kinder (4 bis 16 Jahre) zahlen 69 Euro. Die kurzfristige Buchung erledigt ihr am besten über die Telefonnummer 02232 / 993 99 50. Alternativ surft ihr hier vorbei: rheingold-zug.com. Auf der Seite findet ihr auch spannende Panorama-Fotos im 360-Grad-Format.

Tipp: Bereits eine Woche später, am 10. Dezember, findet die nächste Fahrt im Rheinexpress statt. Die Kulinarikfahrt führt euch dann ab Köln am Rhein entlang über Mainz zurück in die Domstadt.

Trainspotting: Hier könnt ihr den Rheingold-Express am Samstag sehen

Am Samstag, dem 2. Dezember 2023, ist der Rheingold-Express am frühen Morgen (zwischen 6.30 und 7.30 Uhr) unter anderem hier zu sehen:

Köln Hauptbahnhof

Köln-Nippes

Köln-Longerich

Köln-Worringen

Dormagen

Nievenheim

Norf

Neuss

Düsseldorf-Bilk

Düsseldorf Hauptbahnhof

In Düsseldorf habt ihr sicher die beste Möglichkeit, einen Blick auf den Zug zu werfen: Die Veranstalter kündigen an: „Unser Sonderzug startet in Düsseldorf Hauptbahnhof, ca. 8 Uhr, mit weiteren Zustiegen in Neuss und am Kölner Hauptbahnhof (ca. 8.45 Uhr).“ Vom Kölner Hauptbahnhof aus fährt der Rheinexpress in Richtung Köln Messe/Deutz und Köln-Kalk. Weitere Punkte auf seiner Strecke bis nach Frankfurt:

Troisdorf

Menden

Königswinter

Linz am Rhein

Koblenz

Bingen

Mainz

Rüsselsheim

Frankfurt Ost

Über die Frankfurter Hafenbahn geht es schließlich bis zum „Eisernen Steg“ zum Weihnachtsmarkt in Frankfurt. Nach einem vier- bis fünfstündigen Aufenthalt geht es anschließend wieder zurück in Richtung Norden. Die letzten Möglichkeiten, den Zug am Samstag in Köln zu sehen, sind um 21 und 23 Uhr. In Düsseldorf hält der Rheingold-Express um kurz vor 22 Uhr am Abend, wird aber etwa eine halbe Stunde zum Wenden vor Ort bleiben.