Regen und Schauer statt Sonnenschein: Wetterumschwung in NRW

10. March 2024

Nach dem sonnigen Wochenende kommt der Regen nach NRW. Bis Mittwoch sind viele Wolken und Schauer angesagt. In den Höhenlagen kann es bis zu 50 Liter pro Quadratmeter regnen.

Zugvögel fliegen am von grauen Wolken bedeckten Himmel. In den nächsten Tagen gibt es in NRW erneut viel Regen. Foto: Sascha Thelen/dpa