Niederlande führen Dosenpfand ein – welche Folgen das für NRW hat

Einkaufen in der Niederlande gehört für viele Menschen in NRW zum Alltag. Viele Bewohner der Grenzregion lieben den kurzen Ausflug rüber nach Venlo, Roermond oder Maastricht für eine Prise Urlaubsgefühl und zahlreiche Produkte, die man hierzulande nicht so einfach bekommt. Darunter fallen auch Dosen: seit Jahren werden Getränkedosen in Holland ohne Pfand verkauft. Dies soll sich nun ändern.

Mal schnell eine Palette Heineken, Hertog Jan oder Grolsch einpacken, dann noch etwas Kaffee und natürlich den guten Vla. Ach, ein paar „lekker drop“ müssen auch mit rein. Und an den leckeren „Koekjes“ kommt man auch schwer vorbei. Ab dem 1. April 2023 wird sich diese Einkaufsliste bei vielen Shopping-Begeisterten um einen nicht unwesentlichen Posten verringern: Mit der geplanten Einführung vom Dosenpfand dürfte der deutsche Dosentourismus seinem Ende entgegenblicken.

Dosenpfand in der Niederlande: Ein letztes Karneval mit importierten Dosen?

Auch zum Karneval in NRW sind die Dosen aus der Niederlande äußerst beliebt: Dank des Glasverbots in der Düsseldorfer Altstadt greifen viele Jecken gerne zur selbst-importierten Dose aus „Oranje“ zurück. So lässt sich der Alkoholpegel schon früh in Schwung bringen, ohne schwer schleppen zu müssen – und gegen das Glasverbot zu verstoßen.

Erst kürzlich haben die Behörden bekanntgegeben, dass das Glasverbot zum Start vom Düsseldorfer Karneval an Altweiber bereits als Erfolg verbucht werden kann. Ganz aus der Gleichung fallen die Dosen aus der Niederlande auch im nachfolgenden Jahr sicher nicht – nur wird der Spaß deutlich teurer.

Dosenpfand ab April in der Niederlande: Wie teuer werden Dosen?

Stand jetzt (17. Februar 2023) soll das Dosenpfand ab Samstag, dem 1. April 2023, in Kraft treten – das beschloss das Oberste Verwaltungsgericht in der Niederlande, nachdem der ursprüngliche Termin am 31. Dezember 2022 von den Getränkeherstellern nicht gehalten werden konnte.

Bei den Preisen von Getränkedosen in der Niederlande werden dann 15 Cent Pfand aufgeschlagen. Es ist davon auszugehen, dass es Ende März noch einen Ansturm auf die Dosen ohne Pfand geben wird – auch von deutscher Seite.

Dosenpfand ab 1. April 2023 in der Niederlande – mit einem Aber

Obwohl das neue Gesetz von der zuständigen Kontrollbehörde ab dem 1. April 2023 durchgesetzt werden soll, haben schon viele Händler angekündigt noch bis weit darüber hinaus „Dosen zum alten Preis“ verkaufen zu wollen. Entsprechende Hinweise fanden sich bereits in der Innenstadt von Venlo, aber auch in anderen Städten – teilweise wird sogar damit geworben, dass man noch bis Ende 2023 pfandfreie Dosen anbieten könne.

Wie lange diese alten Bestände schließlich noch verkauft werden können, ist schwer abzusehen. Mit dem Ende der Produktion von Pfanddosen ab dem 1. April 2023 rückt das Ende vom deutschen Dosentourismus auf jeden Fall näher.

Pfand in der Niederlande: Das sind die Preise für PET- und Bierflaschen

Auch auf Bierflaschen und PET-Flaschen wird in der Niederlande bereits Pfand gezahlt. Das sind die Preise:

Bierflaschen aus Glas: 10 Cent

PET-Flaschen ab 1 Liter: 25 Cent

Kleine PET-Flaschen (unter 1 Liter): 15 Cent

Getränkedosen (ab 1. April 2023): 15 Cent

