Die Ärzte kommen für Konzert-Dreierpack nach Oberhausen

Die Berliner Kult-Punker Die Ärzte gehen im Herbst dieses Jahres wieder auf große Tournee. Dabei machen Farin Urlaub, Bela B und Rod Gonzalez auch in Nordrhein-Westfalen Halt. So werden die drei Musiker in Oberhausen spielen – und das gleich dreimal.

Die Termine für den Dreierpack in Oberhausen sind Donnerstag, der 12. Oktober 2023, Freitag, der 13. Oktober 2023, und Samstag, der 14. Oktober 2023. Der Vorverkauf für die „Herbst des Lebens“-Tour 2023 beginnt bereits am heutigen Montag, dem 21. August 2023. Allerdings müsst ihr schnell sein, wenn ihr ein Ticket ergattern wollt, denn die ausgewählten Locations sind nicht die gewohnten Mega-Arenen, sondern eher kleinere Hallen.

Die Ärzte treten in der Oberhausener Turbinenhalle auf

So spielt das Trio in Oberhausen in der Turbinenhalle, auch die übrigen Orte sind bewusst etwas kleiner gewählt. Es sind also nur begrenzt Karten vorhanden, die daher in kürzester Zeit vergriffen sein dürfen. Ab 17 Uhr startet am heutigen Montag der Vorverkauf.

Zudem erhaltet ihr Tickets ausschließlich über den Ticketshop der Ärzte, den ihr hier findet. Dafür müsst ihr euch zudem ein Konto auf der Plattform anlegen. Los geht die Tour bereits am 29. August in Wien, dort allerdings mit einem Open-Air-Konzert.