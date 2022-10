Zoe Wees Konzert in Köln: „Loi“ als Support-Act bestätigt – Gibt’s noch Tickets?

Im November macht Zoe Wees im zweiten Teil ihrer Europatour gleich vier mal Halt Deutschland. Seit ihrem musikalischen Durchbruch vor zwei Jahren berührt Zoe Wees mit ihren Songs und Botschaften Menschen auf der ganzen Welt. Ihre Debütsingle „Control“ hat bis heute in zehn Ländern Gold- und Platin Status erreicht. Sie stieg sogar auf Platz 18 der US-Charts und wurde in James Corden’s „The Late Late Show“ eingeladen. Nun dürfen sich Fans freuen, denn die 20-Jährige kommt nach Köln!

Zoe Wees in Köln 2022: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert in Köln findet im Carlswerk Victoria statt.

Adresse: Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6 – 20, Gebäude 3.12, 51063 Köln

Wann findet das Konzert von „Zoe Wees“ in Köln statt?

Aufgrund der Coronapandemie wurde die Tour in zwei Teile gesplittet. Nachdem sie Anfang des Jahres bereits gestartet ist, stehen im November nun die weiteren Tourtermine an. Das Konzert von Zoe Wees in Köln findet am Dienstag, den 29. November 2022 statt. Der Einlass beginnt vermutlich um 19 Uhr.

„Zoe Wees“ in Köln 2022: Was ist der Zeitplan?

Hier gibt’s den geplanten Ablauf zum Konzert in Köln in der Übersicht:

Einlass: 19 Uhr

19 Uhr Auftrittsbeginn: 20 Uhr

Support-Act „Loi“: Diese Sängerin tritt gemeinsam mit Zoe Wees auf

Fans können sich auf einen ganz besonderen Support-Act freuen: Loi, die eigentlich mit bürgerlichem Namen Leonie heißt, haben wohl viele von uns schon mindestens einmal gehört. Durch Hits wie „I Follow“, als „Ostwind“ Filmsong oder als Sängerin zur McDonalds TV-Winterkampagne kennt man die Stimme der 20-jährigen Mannheimerin. Auch auf YouTube machte sie sich mit ihrem „The Weeknd“-Piano Cover von „Blinding Lights“ mit über 12 Millionen Abrufen einen Namen. Sie gilt derzeit zu den erfolgsreichten Newcomern Deutschlands. Auch Loi plant für 2023 eine Tour, wie sie auf Instagram verrät.

Zoe Wees Konzert in Köln: Gibt es noch Tickets?

Tickets in Köln gibt’s an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de oder kölnticket. Die Preise für die Tickets sind dabei unterschiedlich: Ein normales Stehplatz-Ticket kostet euch knapp 40 Euro, ein VIP-Silver Ticket um die 60 Euro. Wollt ihr ganz vorne mit dabei sein, müsst ihr für das VIP-Gold-Ticket 80 Euro hinblättern. Weitere Infos findet ihr unter www.zoewees.com.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Ins Carlswerk Victoria passen 1600 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Eingang ist für Rollstuhlfahrer geeignet und barrierefrei gestaltet.

Setlist „Zoe Wees“ Konzert in Köln 2022: Welche Lieder werden gespielt?

Neben „Control“, „Girls Like Us“ und „That’s How It Goes“ hat das „German Wunderkind“ schon einige Banger rausgehauen. Basierend auf den letzten 40 Konzerten dürft ihr euch auf dem Konzert in Köln mit großer Wahrscheinlichkeit auf diese und weitere Songs freuen:

Girls Like Us Overthinking Lonely Halloween Hold Me Like You Used To Ain’t Really Good For Me Ghost You Don’t Know Me New York Pretty That’s How It Goes Third Wheel Rich Kids Control Daddy’s Eyes

Konzert von Zoe Wees 2022: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Carlswerk Victoria?

Die Veranstaltungshalle erreicht ihr bequem über Bus und Bahn oder mit dem Auto. Wollt ihr aus Köln mit der Bahn anreisen, findet ihr hier eine Fahrplanübersicht der KVB Köln. Die Busse 150, 250 und 260 bringen euch vom Hauptbahnhof direkt zum Carlswerk.

Über die Autobahn braucht ihr von Düsseldorf aus eine knappe Dreiviertelstunde. Nutzt hierfür die Autobahn A46 und die A3 Richtung Frankfurt a.M. Parken könnt ihr kostenpflichtig im Parkhaus Carlsberg.

Europa-Livetour von „Zoe Wees“: Wo tritt die Sängerin noch auf?

Die Sängerin plant im Rahmen ihrer Europatour weitere Shows bis Jahresende in Belgien, Frankreich, England, Luxemburg und den Niederlanden. Natürlich stehen auch noch weitere Städte in ihrem Heimatland Deutschland auf dem Tourplan. Hier die Tourdaten der Zoe Wees European Tour 2022 in Deutschland im Überblick: