NRW-Tag 2024 in Köln: Große Feier zum Landesgeburtstag geplant

Kölner aufgepasst: Erstmals seit 2018 veranstaltet die Landesregierung wieder ein großes Bürgerfest rund um den Landesgeburtstag. Der Nordrhein-Westfalen-Tag 2024 werde vom 16. bis 18. August 2024 in Köln stattfinden, teilte die Staatskanzlei am Dienstag (30. Januar) mit. „Nach langen Jahren der pandemiebedingten Pause feiern wir unseren Landesgeburtstag in diesem Jahr wieder so, wie es sein sollte: bei einem großen Fest gemeinsam mit den Menschen im Land“, erklärte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). „Köln ist dafür der perfekte Ort – lebensfroh, herzlich und weltoffen“, fügte er hinzu.

Der Nordrhein-Westfalen-Tag fand erstmals 2006 anlässlich des 60. Landesgeburtstags in Düsseldorf statt. Seit 2012 sind Feste im Turnus von zwei Jahren vorgesehen. 2020 und 2022 war das große Bürgerfest rund um den Landesgeburtstag am 23. August wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Zuletzt gab es das große Bürgerfest 2018 in Essen. In diesem Jahr werde das traditionelle Sommerkonzert der Landesregierung erstmals in Verbindung mit dem Landesgeburtstag veranstaltet. Unter dem traditionellen Motto „Umsonst und draußen“ findet es den Angaben zufolge am 17. August 2024 auf dem Roncalli-Platz in Köln statt.

Die Stadt Köln freut sich nach den Worten von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos), Gastgeberin für den NRW-Tag zu sein. „Mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Mobilität, Vielfalt, Demokratie sind wir generationenübergreifend verbunden. Mit diesen weiterhin in Zukunft wichtigen Themen und der Integration des Kölner Ehrenamtstags können wir mit dem NRW-Tag ein Zeichen als weltoffene Metropole am Rhein setzen“, erklärte Reker in der Mitteilung.

