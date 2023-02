Riesenrad zurück am Kölner Zoo: Öffnungszeiten, Tickets, Infos

Es geht wieder rund! Diesmal steht das Riesenrad am Kölner Zoo. Vom Schokoladenmuseum in der Südstadt ist der imposante Rummel-Eyecatcher nun wieder nach Riehl gezogen – alle Infos dazu lest ihr.

Am 4. März 2023 öffnet das Riesenrad am Kölner Zoo, Riehler Straße 173, wieder seine Gondeln. Besucher finden das Karussell auf der Vorwiese des Aquariums vor dem Kölner Zoo. Das Riesenrad ist Montag bis Samstag immer von 10 bis 20 Uhr und sonn- und feiertags immer von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Riesenrad am Kölner Zoo: Öffnungszeiten

4. März bis 4. Juni 2023

Montag bis Samstag: 10 bis 20 Uhr

sonn- und feiertags: 11 bis 20 Uhr

Riesenrad am Kölner Zoo: Was kosten Tickets? Eintrittspreise im Überblick

Erwachsene (ab 12 Jahren) zahlen stolze 9 Euro pro Fahrt, Kinder zwischen 4 und 11 Jahren zahlen 6 Euro. Kunden, die ein Zoo-Ticket vorlegen, zahlen 7,50 Euro, Kinder (unter 12 Jahren) zahlen 5 Euro. Tickets können vor Ort oder online erworben werden.

Riesenrad am Kölner Zoo: Eintrittspreise und Tickets im Überblick

Erwachsene (ab 12 Jahren): 9 Euro

Kinder (4 bis 11 Jahre): 6 Euro

Erwachsene mit Zoo-Ticket: 7,50 Euro

Kinder (unter 12 Jahren) mit Zoo-Ticket: 5 Euro

Riesenrad am Kölner Zoo: Wie viele Personen dürfen in einer Gondel mitfahren?

Pro Gondel dürfen bis zu sechs Personen mitfahren.

Riesenrad am Kölner Zoo: Dürfen Rollstuhlfahrer mitfahren?

Rollstuhlfahrer dürfen mit ihrem Rollstuhl in den vollverglasten Gondeln mitfahren. Breitere, elektrische Rollstühle passen leider nicht hinein. Das Servicepersonal des Riesenrads hilft Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten beim Ein- und Ausstieg.

Riesenrad am Kölner Zoo: Sind Hunde erlaubt?

Kleinere Hund, die auf den Schoß genommen werden können, dürfen auf dem Riesenrad am Kölner Zoo mitfahren.

Riesenrad am Kölner Zoo: Höhe, Gondeln, Beleuchtung

Das Riesenrad am Kölner Zoo ist 48 Meter hoch und zählt 36 rundum verglaste Gondeln, die jeweils Platz für sechs Personen bieten. Die individuell programmierbare Multicolor-LED-Beleuchtung aller Elemente sorgt immer wieder für Eyecatcher-Momente in Köln.