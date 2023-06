Galerie meets Gastro in der Kölner A-Street 48: Das ist die neue Location auf der Aachener Straße

Sieben Jahre stand die Hinterhof-Location auf der Aachener Straße 46/48 leer. Jetzt haucht Eventmanager und Künstler Shir F. dem Off-Space mitten im Belgischen Viertel neues Leben ein. Seit April 2023 hat der Kölner die Räumlichkeiten (insgesamt 600 Quadratmeter) gepachtet. „Für die nächsten 30 Jahre“, wie er Tonight News beim Ortstermin am Sonntag, 4. Juni, erzählt.

Was hat F. in seiner neuen Location, die er A-Street 48 getauft hat, vor? „Ich plane hier halb Gastro, halb Galerie, aber alles ganz flexibel“, sagt er. Am ersten Juni-Wochenende fand in zwei Räumen der Aachener Straße 48 eine Ausstellung des Fashionfotografen Per Appelgren statt. Der Kölner arbeitet für Hochglanz-Magazine wie Vogue und Elle, schoss auch schon eine Kampagne für Gucci High Jewelry. Die A-Street 48 war für den erfolgreichen Fotografen die perfekte Location für seine erste private Fotoausstellung: „Die Räume sind sehr schön und hell und das Ganze wirkt sehr ungezwungen“, so der Künstler.

Der Eingangsbereich der A-Street 48. Ristau/Tonight News Diese Fotos stellte Per Appelgren am ersten Juni-Wochenende in der A-Street 48 aus. Ristau/Tonight News Der Blick auf den Hinterhof. Ristau/Tonight News Hier wird eventuell ein Kicker aufgestellt. Ristau/Tonight News An dieser Bar gibt's Getränke. Ristau/Tonight News Die Ausstellung Vivid von Per Appelgren. Ristau/Tonight News Durch das Glasdach fällt viel Licht in den Raum. Ristau/Tonight News Ein weiterer Ausstellungsraum... Ristau/Tonight News Diese Halle wird noch renoviert. Ristau/Tonight News Die Bar. Hier gilt im Moment noch Selbstbedienung. Ristau/Tonight News Lädt zum Verweilen ein: der Hinterhof der A-Street 48. Ristau/Tonight News Blumen und Traumfänger zieren die Location. Ristau/Tonight News Der Eingang auf der Aachener Straße ist eher unauffällig gehalten. Ristau/Tonight News

Über den Hinterhof gelangen Besucher in die Galerie. Durch das Glasdach kommt viel Tageslicht von oben in den Raum. Links neben der Ausstellungsfläche befindet sich ein weiterer Raum mit einer kleinen Selbstbedienungsbar und einem Klavier. F.: „Das ist alles noch in der Mache. Vielleicht stellen wir hier auch noch einen Kicker auf.“

Rechts neben der am Wochenende bespielten Ausstellungsfläche sind weitere Räume und eine 270 Quadratmeter große Halle, die noch renoviert wird. „Hier soll auch ein Glasdach rein, damit wir besseres Licht haben“, so F., der auch die Events am Kulturdeck am Aachener Weiher veranstaltet. Seine Vision: „Hier in der Halle können Performance-Künstler auftreten, während auf der anderen Seite Gäste essen und trinken.“

Ab Juli soll es im Hinterhof unter freiem Himmel bereits mehr Sitzgelegenheiten geben. An der Hausfassade sollen Klapptische angebracht werden, die je nach Bedarf heruntergeklappt und genutzt werden können. F.: „Wir bieten hier bald Frühstück und italienische Tapas an.“

Shir F., der selbst als Streetart-Künstler in Ehrenfeld unterwegs ist, findet: „Es gibt in Köln mittlerweile viel zu wenig Spielstätten für junge Künstler. Das möchte ich mit diesem Projekt ändern.“ Er betont: „Das soll hier aber keine neue, durchgestylte Aachener-Straße-Gastro werden, sondern mehr ein großer Spielplatz für Künstler und Kunstinteressierte.“

Am langen zweiten Juni-Wochenende findet in der A-Street 48 übrigens ein Vintage-Kilo-Sale statt. Mehr Wochenend-Tipps für Köln findet ihr hier.