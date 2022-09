Kirmes in Köln-Chorweiler 2022: Termine, Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte

Eigentlich ist Köln-Chorweiler eher für seine hohe Kriminalitäts- und Arbeitslosenquote bekannt. Jetzt lockt der düstere Brennpunkt-Bezirk jedoch mal mit einem bunten Event mitten auf dem berühmt-berüchtigtem Liverpooler Platz in den Kölner Norden – Chorweiler-Klientel inklusive! Mitte Oktober findet dort eine Kirmes statt. Wir haben alle Infos im Überblick.

Kirmes in Köln-Chorweiler 2022

Termine: 14.-17. Oktober

Öffnungszeiten: 14-22 Uhr

Ort: Liverpooler Platz, 50765 Köln

Die Kirmes in Chorweiler beginnt am Freitag, den 14. Oktober und geht bis Montagabend, 17. Oktober, 22 Uhr. Die Fahrgeschäfte und Buden haben täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Angekündigt wurden vom Veranstalter bislang das Crazy Beachmonster, das Kinderkarussell Zauber der Phantasie, ein Autoscooter sowie der Musikexpress. Zudem können Besucher sich an diversen Spielautomaten tummeln, Süßwaren und andere Snacks kaufen und sich an weiteren Kirmesbuden erfreuen.

Auch die Vorbereitungen für Kölns größte Kirmes in Deutz laufen bereits auf Hochtouren, wie Tonight News berichtete. Diese soll am 28. Oktober starten. Die Kirmes in Köln-Chorweiler wird laut dem Veranstalter „Kölner Schausteller“ bereits ab dem 10. Oktober aufgebaut. Am 14. Oktober um 14 Uhr geht es dann los auf dem Liverpooler Platz.

Chorweiler Kirmes 2022: Parken und Anfahrt

Der Liverpooler Platz in Köln-Chorweiler bietet Platz für 290 Pkw im Außenbereich. 30 Minuten kosten 50 Cent am Parkscheinautomaten. Die Höchstparkdauer beträgt vier Stunden. Bezahlt werden muss von Montag bis Samstag zwischen 9 und 20 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten können die Parkplätze kostenfrei genutzt werden. Zudem befindet sich ein Parkhaus im City Center Chorweiler, welches sich unmittelbar am Liverpooler Platz befindet. Das Parkhaus bietet 1000 überdachte Stellplätze und hat montags bis samstags jeweils von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

Zu erreichen ist der Liverpooler Platz über die A57 an der Autobahn-Ausfahrt „K-Chorweiler“. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Kirmes gut zu erreichen – und zwar mit der S11. Von der Haltestelle Köln-Chorweiler sind es nur 190 Meter und somit zwei Gehminuten bis zum Liverpooler Platz.