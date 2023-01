Bunt, schrill, ausgefallen: Das ist die Franky’s Bar in Ehrenfeld

Schon mal einen Cocktail aus der Badewanne geschlürft? Die Franky’s Bar in Ehrenfeld gibt euch die Gelegenheit. „Babe, ich will dein Badewasser saufen“ heißt der Drink, der in einer kleinen freistehenden Badewanne serviert wird. Was ist drin? „Das wechselt immer“, erklärt uns Tammy Hohmann (31), die den Laden seit Juli 2022 betreibt. Bei unserem Besuch wird ein süßlich-fruchtiger Cocktail namens Solero (schmeckt wie das Eis am Stiel) aus der Wanne getrunken.

Franky’s Bar in Köln-Ehrenfeld: Das steht auf der Cocktail-Karte

Weitere Highlights auf der Cocktailkarte: der fruchtig-frische „Yoda“, der „Alte Cubaner“, den die gebürtige Ehrenfelderin als „reichen Onkel vom Mojito“ bezeichnet und der „Ruby“ mit Vanille-Note. Was Betreiberin Tammy besonders wichtig ist: Alle Drinks werden frisch zubereitet. Limettensaft aus der Flasche kommt nicht auf den Tresen. „Wir pressen die Limetten immer selbst“, so die Gastro-Chefin.

Es sind aber nicht nur die Cocktails, die Kölner in die Bar locken sollen. Tammy will auch mit ihrem speziellen Interieur bestechen. So finden Gäste auf der Toilette zahlreiche Barbiepuppen, der Espresso-Martini-Shot wird aus Totenkopfgläsern serviert und die Wände strahlen in grellem Mintgrün.

Franky’s Bar in Köln-Ehrenfeld: buntes Ambiente, eine Bühne und Gesellschaftsspiele

Die Hausfassade der Franky’s Bar frohlockt in knalligem Pink, der Schriftzug „Franky’s“ in Gelb. Übrigens: Den Namen hat die Bar von Tammys Vater Frank, der an der Eröffnung des Lokals in Ehrenfeld mitgearbeitet hatte. Zuvor war die 31-Jährige im Chapman’s, einer Bar im Friesenviertel, selbst angestellt. Nun darf sie endlich ihr eigener Chef sein.

Neben außergewöhnlichen Drinks und verrücktem Ambiente warten auf Gäste der Franky’s Bar auch noch Gesellschaftsspiele und eine Bühne, auf der regelmäßig Nachwuchskünstler auftreten. Langweilig dürfte es in der Venloer Straße 403 also nicht werden.

Franky’s Bar in Köln-Ehrenfeld: Adresse, Öffnungszeiten und Kontakt