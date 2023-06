Kölner Feuerwehr mit Aufruf: Android-Nutzer in ganz NRW sollen ihr Handy updaten

Seit mehreren Wochen gehen bei der Feuerwehr Köln rund 50 Prozent mehr Notrufe ein als üblich. Die Zahl der Einsätze ist hingegen konstant, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Dieses Phänomen ist jedoch nicht nur in der Domstadt, sondern auch in anderen Städten in NRW und Deutschland sowie im Ausland aufgetreten.

Wie die Stadt Köln mitteilt, soll das Problem durch ein Handy-Update (Android 13) ausgelöst werden, welches Nutzern vereinfacht, den Notruf zu wählen. Die an sich gut gemeinte Funktion sorgt allerdings dafür, dass der Notruf sehr oft versehentlich ausgelöst wird, beispielsweise dann, wenn das Smartphone in der Hosentasche getragen wird. Besonders häufig seien die Modelle von Google und Samsung betroffen.

Nachdem der Fehler bekannt wurde, haben Hersteller umgehend darauf reagiert und ein Update bereitgestellt, welches die ungewollte Auslösung des Notrufes unterbindet. Die Feuerwehr Köln bittet Handy-Nutzer mit einem Android-Betriebssystem daher, das neue Update zu installieren, damit weniger fehlerhafte Notrufe bei den Einsatzkräften eingehen.