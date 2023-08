Ein neues Stück Köln: Quartier am Deutzer Hafen lädt am Samstag zum Kennenlernen und Austauschen

Es ist ein riesiges Areal, ein neues Stück Köln, das auf der rechten Rheinseite entsteht und die Schäl Sick langfristig aufwerten soll: Rund um den Deutzer Hafen wird derzeit ein Quartier gebaut, das künftig zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Flanieren einladen soll.

Am Samstag, 2. September 2023, lädt die Stadt Köln zum ersten Kölner Hafentag ein. Dann können Besucher sehen und erfahren, wie in den kommenden 15 Jahren ein neues Veedel, das Leben und Arbeiten am Wasser nachhaltig und zukunftsweisend zusammenführt, entsteht.

Erster Kölner Hafentag in Deutz: Das erwartet Besucher am Samstag

Zwischen 12 und 19 Uhr sind alle Kölner und Köln-Interessierte eingeladen, sich über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des Stadtentwicklungsprojektes zu informieren und sich vor Ort ein Bild von den ersten Rückbauarbeiten zu machen. Gäste können gemeinsam mit Experten einzelne Fachthemen vertiefen oder die Zukunft der „Holzhalle“ als urbanen Sportpark ausprobieren und mitgestalten.

Unter dem Motto „Quartier in Sicht! Informieren. Austauschen. Hafen erleben“ erwarten Besucher unter anderem folgende Angebote:

Update zum Stand der Quartiersentwicklung und Austausch mit Projektverantwortlichen an der Infotheke an der Essigfabrik

Hafengespräche zu Fachthemen

Führungen über das Hafengelände

Baustellenpfad entlang der Hafenpromenade

Ausprobieren & Mitgestalten: Pop-Up-Sportpark Holzhalle

