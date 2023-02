Nach 30 Jahren: Kölner Traditions-Lokal macht Schluss mit Karneval

Lache, fiere, danze: So kennen wir den Kölner Kneipenkarneval aus alten Zeiten. Doch seit einigen Jahren hat sich etwas verändert. Es kommt vermehrt zu Ausschreitungen. Die Stadt benötigt immer mehr Sicherheitspersonal, um die Menschenmassen unter Kontrolle zu bekommen.

Einige Kölner Gastronomen ziehen in dieser Session schon vor den tollen Tagen die Notbremse und kündigen an, ihre Läden geschlossen zu lassen – und das, obwohl ihnen damit viel Geld durch die Lappen geht.

Am 11.11.2022 machte das Schnitzelrestaurant „Oma Kleimann“ im Kwartier Latäng den ersten Schritt und kündigte seinen Karnevalsausstieg an. Zu tumultartig sei das Treiben beim Sessionsauftakt gewesen. Jetzt zieht auch die beliebte Crêperie „Engelbät“ auf der Engelbertstraße am Zülpicher Platz nach: „Karneval im Engelbät wird es bis auf Weiteres nicht mehr geben“, heißt es von dem Lokal auf Facebook. Besonders traurig: Das „Engelbät“ bricht nach über 30 Jahren mit einer wichtigen kölschen Tradition. Hier wurde jedes Jahr (ausgenommen die Corona-Jahre) Fastelovend gefeiert. Jetzt soll damit Schluss sein. „Die Entwicklung im Veedel lässt uns jedoch keinen Raum mehr, unsere Idee eines klassischen kölschen Kneipenkarnevals fortzuführen“, heißt es kryptisch.

Und: Auch die Weinbar Wicleff in Neuehrenfeld will keinen Karneval mehr feiern. Auf Facebook schreiben die Betreiber: „Sehr traurig müssen wir euch mitteilen, dass diese Saison Karneval leider ins Wasser fällt.“ Autsch!

