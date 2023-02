Karneval Köln 2023: Die besten Kostüme von Weiberfastnacht bis Rosenmontag

Karnevalisten feiern in der Altstadt die Eröffnung des Straßenkarnevals auf dem Alter Markt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa "This is Kölle!" – Cheftrainer Steffen Baumgart schmeißt sich zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln ins schnieke Spartaner-Kostüm. Für Baumgart ist es die erste Karnevalssitzung als Trainer des Fußball-Bundesligisten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Als Astronauten verkleidete Karnevalisten stehen vor dem Dom. Foto: Oliver Berg/dpa Auch auf dem Spielfeld der Chefarzt im Team: So kam Steffen Tigges zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln. An seiner Seite: Freundin Sara im trendbewussten Sci-Fi-Outfit. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Verkleidete Karnevalisten feiern auf der Domplatte. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa "Lauf, Timo, lauf!" – Timo Hübers läuft seit 2021 für den 1. FC Köln. Auf der Sitzung sprang der 26-Jährige ins "Forrest Gump"-Outfit. An seiner Seite: Freundin Ashlee. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Karnevalisten feiern an Weiberfastnacht die Eröffnung des Straßenkarnevals auf dem Alter Markt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 16.02.2023, Nordrhein-Westfalen , Köln: Karnevalisten gehen als Soldaten verkleidet durch die Stadt. Mit der Weiberfastnacht beginnt traditionell der Straßenkarneval. Erstmals seit drei Jahren gelten dabei keinerlei Corona -Beschränkungen mehr. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ "A Whole New World!" – FC-Stürmer Jan Thielmann dribbelt als Aladdin mit Freundin Aleyna und einem Affen-Sidekick über den Teppich. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Karnevalisten feiern vor dem Dom. Foto: Oliver Berg/dpa Eine Karnevalistin feiert auf der Domplatte. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Karnevalistinnen feiern vor dem Dom. Foto: Oliver Berg/dpa Karnevalisten in Aperol Kostümen feiern vor dem Dom. Foto: Oliver Berg/dpa Karnevalisten tragen Militäruniformen und haben Schnapsflaschen im Patronengürtel während sie in der Altstadt die Eröffnung des Straßenkarnevals auf dem Alter Markt feiern. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Karnevalistinnen gehen als Popcorne verkleidet durch die Stadt. Foto: Oliver Berg/dpa

Endlich wieder Karneval in Köln: Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag steht die ganze Domstadt Kopf. Dabei zeigen sich immer wieder höchst einzigartige, lustige und extrem kreative Kostümierungen seitens der Kölner Jecken. Tradition verpflichtet: Auch in diesem Jahr zeigen wir euch die Kostüm-Highlights aus dem Kölner Karneval. Viel Spaß!

Diesmal besonders im Trend sind Astronauten und Kostüme mit Weltraum-Thematik – da läuft euch natürlich auch das ein oder andere Alien über den Weg. Außerdem natürlich wieder mit am Start sind Kostüm-Klassiker wie Piraten und Polizisten.

Karneval in Köln 2023: die besten Fotos von Weiberfastnacht bis Rosenmontag

Die kompletten Galerien zu den einzelnen Tagen und Partys findet ihr hier:

Last but not least, alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<