Karneval Köln 2023 – die schönsten Bilder vom Kölner Karneval

Von Altweiber bis Rosenmontag steht Köln ganz im Zeichen vom Karneval. Wir zeigen die schönsten Fotos. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Jonas Hector (M) als Harry Potter und Florian Kainz stehen bei der Karnevalssitzung des 1. FC Köln auf der Bühne. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Buntes Spektakel: auch die Ehrengarde der Stadt Köln kam zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Hält den Spartaner daheim in Schach und sah blendend aus: Katja Baumgart begleitete ihren Mann Steffen Baumgart zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Das designierte Kölner Dreigestirn feierte bereits den Start der Session 2023 auf dem Heumarkt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa "Wolle Konfetti kaufe?" Diese kölschen Mädels haben viel zu geben und freuen sich auf die neue Session. Darauf ein "Kölle Alaaaf!". Foto: Rolf Vennenbernd/dpa So feierten Kölner Karneval . Foto: KarepaStock/Shutterstock

Endlich wieder Straßenkarneval ohne Einschränkungen in der Domstadt. Nach der Corona-Pandemie darf der Karneval 2023 wieder ohne Masken in Köln gefeiert werden. Hier haben wir die besten Fotos vom Kölner Karneval für euch in unserer Bilderstrecke.

Alle Fotos, News und Infos zum Kölner Karneval 2023 findet ihr hier.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<