Rosenmontag Köln 2023: Die schönsten Bilder vom Rosenmontagzug und Straßenkarneval

Alaaf !" hallt es am Rosenmontag quer durch Köln. Wir zeigen euch die besten Fotos rund um den Kölner Rosenmontagszug. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Bereits am 11.11. begrüßten diese Jecken die Session in der Domstadt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Die Wagen zum Rosenmontagszug 2023 wurden hier vorgestellt. Foto: Oliver Berg/dpa Putin zu Gast im Kölner Karneval: Mehrere Wagen karikieren den russischen Präsidenten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Hier küsst Putin den Teufel. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Der älteste und auch der größte Rosenmontagszug findet in Köln statt – und das endlich wieder ohne Corona-Einschränkungen. Wir haben die besten Bilder vom Rosenmontagszug in Köln für euch in unserer Galerie festgehalten.

