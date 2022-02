Jacques Tilly mit Kot-Haufen: Kölner Zoch-Wagen schießt gegen Düsseldorf

Neben zahlreichen Putin-kritischen Persiflage-Wagen konnten die Kölner es sich nicht verkneifen, auch gegen die verhassten Düsseldorfer zu schießen. Am Neumarkt stand der Wagen, der den Präsidenten des Düsseldorfer Comitee Carneval (CC) zeigte, wie er mit freiem Oberkörper und einem Cocktail in der Hand Karneval feiert. Aus seiner Hose kommt Wagen-Bauer und Künstler Jacques Tilly mit zwei Pinseln, die er in zwei riesige Kot-Haufen tunkt. In den Kot-Haufen stecken wiederum Fahnen mit den Aufschriften „Kultur“ und „Brauchtum“ und „Driss ejal“.

Hintergrund des ganzen ist die Verschiebung des Düsseldorfer Rosenmontagszuges auf den 29. Mai. Wegen Corona hatte das CC sich im Alleingang kurzerhand dazu entschieden, den Zoch in den Sommer zu verschieben – für traditionsbewusste Kölner ein absolutes No-go! Schließlich könne man auch nicht Weihnachten oder Ostern verschieben, müsse sich auch beim Karneval an den Kirchenjahreskalender halten.

