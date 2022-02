Friedensdemo statt Rosenmontagszug in Köln: Uhrzeit, Start, Route – alle Infos

Eigentlich hatte das Festkomitee Kölner Karneval nach der coronabedingten Absage des Zochs ein Rosenmontagsfest im Rheinenergiestadion mit Umzug geplant. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine wurde am Donnerstag aber auch dieses Fest abgesagt. Stattdessen wird es eine Friedensdemonstration Demo in der Innenstadt geben. Uhrzeit, Start, Route – wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann findet die Friedensdemonstration statt?

Die Friedensdemonstration findet am Rosenmontag (28. Februar 2022) statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Wo beginnt die Friedensdemonstration in Köln?

Startpunkt der Friedensdemo ist der Chlodwigplatz.

Wie läuft die Friedensdemo ab?

Nach einer kurzen Kundgebung, bei der Reden von Christoph Kuckelkorn (Präsident Festkomitee Kölner Karneval), Henriette Reker (Oberbürgermeisterin der Stadt Köln), Peter Brings (Sänger Brings) und Holger Kirsch (Zugleiter Festkomitee) geplant sind, beginnt der etwa 4,5 Kilometer lange Marsch durch die Innenstadt.

Die Route der Friedensdemo in Köln

Die Friedensdemonstration geht folgenden Weg ab: Chlodwigplatz – Severinstraße – Löwengasse – Weberstraße – Follerstraße – Mathiasstraße – Mühlenbach – Hohe Pforte – Hohe Straße – Cäcilienstraße – Umfahrung Neumarkt – Hahnenstraße – Rudolfplatz – Hohenzollernring – Magnusstraße – Zeughausstraße – Mohrenstraße.

Wie lange dauert die Friedensdemonstration?

Wie lange die Demo genau dauern wird, ist schwierig vorherzusagen. Die Anzahl der Teilnehmer wird hierbei mitentscheidend sein.

Wie viele Menschen nehmen an der Friedensdemo in Köln teil?

Erwartet werden etwa 30.000 Menschen.

Fahren Festwagen bei der Friedensdemonstration mit?

Nein, bei der Friedensdemo handelt es sich ausdrücklich nicht um einen Karnevalszug! Ein einzelner Persiflagewagen mit einer deutlichen Botschaft zur aktuellen Situation in der Ukraine fährt allerdings an der Spitze vorweg.

Wer führt die Friedensdemo an?

Die Blauen Funken, die beim regulären Rosenmontagszug als erste Gruppe gehen würde, führen auch die Friedensdemonstration an, um ein für alle Demonstranten gut sichtbares Zeichen zu geben, dass sich der Marsch durch Köln in Bewegung gesetzt hat.

Dürfen nur Karnevalsgesellschaften bei der Friedensdemo mitgehen?

Nein! Bei der Friedensdemo ist jeder Teilnehmer willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitglieder von Karnevalsgesellschaften mischen sich unter die anderen Demonstranten.

Darf man sich verkleiden?

Ja! Die Demonstration darf bunt und laut werden. Ob man verkleidet kommt oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen.

Welche Corona-Regeln gelten bei der Friedensdemonstration in Köln?

Für die Dauer der Demonstration und der Kundgebung herrscht für alle Beteiligten Maskenpflicht und 3G.

Wo stehen die Persiflagewagen?

Die ursprünglich für das Rosenmontagsfest im Stadion gebauten Persiflagewagen werden ab Montagmorgen (9 Uhr) entlang der regulären Strecke des Rosenmontagszuges in der Kölner Innenstadt aufgestellt. Dort werden sie bis Dienstag (12 Uhr) zu sehen sein. Der Demo-Zug nutzt in Teilen die gleiche Strecke, sodass er an mehreren Persiflagewagen vorbeiführt. Auch darüber hinaus können die Wagen besucht werden – sie werden durchgehend bewacht und sind nachts beleuchtet.

