Köln

Kardinal Woelki bricht Auszeit: Comeback auf Probe?

13. Januar 2022

Kommt Rainer Maria Woelki zurück? Der Kardinal befindet sich derzeit in einer "geistlichen Auszeit" – noch! Doch an Aschermittwoch will er wieder predigen. Tonight News hat alle Infos zum Comeback des umstrittenen Berufskatholiken.