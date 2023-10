Deutzer Kirmes 2023: alle Fotos vom Kölner Herbstvolksfest

Die Deutzer Kirmes steht wieder an: Hier könnt ihr euch auf der Weltneuheit Anubis vom gleichnamigen ägyptischen Gott mittels Zentrifugalkraft in 55 Meter Höhe schleudern lassen – oder auf dem Voodoo-Jumper in esoterische Sphären hüpfen. Tonight News hat die Kirmes-Highlights schon vor der großen Eröffnung am 28. Oktober bei nicht ganz so rummelgeeignetem Wetter fotografiert. Viel Spaß beim Durchgucken!

