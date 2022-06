Bierbörse Köln 2022: Termine, Anfahrt, Biersorten – alle Infos

Bier-Fans aufgepasst: Am Wochenende (24. bis 26. Juni) findet zum 22. Mal die Kölner Bierbörse an der Altstadt-Promenade statt. Seit mittlerweile über 20 Jahren lockt das legendäre Bierfest jährlich Tausende Besucher in die Kölner City.

Rund 35 Brauereien werden zwischen der Hohenzollernbrücke und der Bastei ihre Biergärten aufbauen. Neben einheimischen Bieren, wie den bekannten Klosterbieren oder auch den bayrischen Bieren, können die Besucher auch exotische und nicht alltägliche Sorten aus der ganzen Welt probieren. Hier sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Wer sein Lieblingsbier gefunden hat, kann es dann vor Ort in einem der Biergärten am Rhein genießen – oder gleich in Flaschen mit nach Hause nehmen. Auch für das leibliche Wohl ist auf der Kölner Bierbörse gesorgt: Besucher können sich auf unterschiedlichste Spezialitäten aus verschiedensten Regionen freuen.

Veranstalter Werner Nolden aus Leverkusen dazu: „Die Millionenstadt Köln ist weltweit für die typisch rheinländische Freude am Feiern bekannt und ist somit ein optimaler Standort für die Durchführung einer Bierbörse.“

Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei.

Kölner Bierbörse 2022: Adresse, Anfahrt und Termine

was: Kölner Bierbörse (Bierfest)

wann: 24. bis 26. Juni 2022

wo: Altstadt-Promenade, 50668 Köln-Innenstadt

Mit der Bahn ist die Bierbörse am besten über die Haltestelle Heumarkt zu erreichen. Wer mit dem Auto anreisen möchte, kann gut im „Parkhaus am Heumarkt“ parken – hier eine Übersicht zu den günstigsten Parkhäusern in Köln.

Kölner Bierbörse 2022: Öffnungszeiten

Freitag: 15 – 22 Uhr

Samstag: 15 – 22 Uhr

Sonntag: 11 – 20 Uhr

Am Heumarkt und in der Altstadt finden regelmäßig Volksfeste statt – darunter der Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“ oder die Kölner Weinwoche. Auch der Sessionsstart am 11.11. wird am Heumarkt und am Alter Markt jedes Jahr groß gefeiert.