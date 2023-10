A3 Richtung Frankfurt: Vollsperrung beim Autobahndreieck Heumar! Das sollten Pendler jetzt wissen

Von Freitag, 3. November, 22 Uhr, bis Samstag, 4. November, 22 Uhr, wird die A3, Fahrtrichtung Frankfurt, im Autobahndreieck Heumar, in Höhe der Abfahrt Aachen/Köln-Süd (A4), voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Umbau der bauzeitlichen Verkehrsführung.

Die Umleitungsstrecke führt die Verkehrsteilnehmer ab dem Autobahndreieck Heumar über die A59, weiter über die A560 bis zum Autobahnkreuz Bonn-Siegburg und ab diesem wieder zurück auf die A3.

Das Autobahndreieck Heumar verbindet die Autobahnen A 3 (Oberhausen – Frankfurt am Main), A 4 (Aachen – Olpe) und A 59 (Oberhausen – Bonn) und ist Teil des Kölner Autobahnrings. Seit 1941 verbindet es die A 3 mit der A 4, 1982 wurde zusätzlich die A 59 angeschlossen, sodass das AD Heumar einem Autobahnkreuz mit eingeschränkten Fahrbeziehungen gleicht. Mit seinen zahlreichen Brücken sowie der Verkehrsführung in mehreren Ebenen, stellt das AD Heumar einen sehr komplexen Knotenpunkt dar, das weitere untergeordnete Straßen sowie Schienentrassen kreuzen.

Aufgrund der Lage im Kölner Stadtgebiet sowie der Nähe zum Flughafen Köln/Bonn hat es sowohl im regionalen als auch überregionalen Personen- und Güterverkehr eine große Bedeutung. Mit einem Verkehrsaufkommen von etwa 220.000 Fahrzeugen am Tag und einem Schwerverkehrsanteil von ca. 20 Prozent gehört das AD Heumar bereits gegenwärtig zu den höchst belasteten Autobahnknotenpunkten in Europa. Für das Jahr 2030 ist ein Verkehrsaufkommen von etwa 240.000 Fahrzeugen pro Tag prognostiziert.

Das hohe Verkehrsaufkommen stellt insbesondere für die Brücken eine erhebliche Belastung dar. In den letzten Jahren wurden Substanz und Standfestigkeit aller Brücken im AD Heumar überprüft. Das Ergebnis ist gravierend. Alle Bauwerke sind kurz- bis mittelfristig zu ersetzen. Die Bauwerke im Norden, die die A 3/A 4 über die Trasse der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) überführen sowie die drei Bauwerke im Zuge der Verbindung der A 4 zur A 3/A 4 in Fahrtrichtung Norden haben ihre Restnutzungsdauer bereits überschritten und müssen kurzfristig ersetzt werden.

Restnutzungsdauer mancher Brücken bereits überschritten

Da alle Bauwerke erneuert werden, besteht die Möglichkeit, die gesamte Verkehrsführung im AD Heumar zu optimieren. Durch die Neusortierung der Verkehrsströme in Fahrtrichtung Norden soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die A59 nachträglich von außen an die A3/A4 angeschlossen wurde. Hierdurch ergaben sich, im Zuge des hohen Verkehrsaufkommens auf der A4 in der Fahrbeziehung Aachen – Olpe, diverse zusätzliche Verflechtungsvorgänge zwischen dem AD Heumar und dem rund drei Kilometer nördlich gelegenem Autobahnkreuz Köln-Ost.

Aufgrund der Komplexität sowie der bereits überschrittenen Restnutzungsdauer einiger Brücken wird der Umbau in zwei Teilprojekten erfolgen.

Im ersten Teilprojekt werden die Bauwerke ersetzt, bei denen der dringendste Handlungsbedarf besteht. Dabei handelt es sich um die Überführung der B 8, die Rampe zur A 4 und Bauwerke über die Schienentrasse der KVB im Zuge der A 3/A 4. Der Abschluss des ersten Teilprojekts ist für 2024 vorgesehen.

Parallel werden vorbereitende Maßnahmen für das zweite Teilprojekt durchgeführt, in der das AD Heumar umgebaut wird. Für alle weiteren Bauwerke werden Ersatzneubauten errichtet und die Verkehrsströme in Fahrtrichtung Norden werden neu geordnet. Die Fertigstellung ist für 2030 geplant.

Ziel des Umbaus ist es, das Autobahndreieck Heumar als zentralen Knotenpunkt im nordrhein-westfälischen Autobahnnetz zu erhalten, seine Verbindungs- und Leistungsqualität, auch hinsichtlich des steigenden Verkehrsaufkommens, zu sichern und die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Vorteile für die Stadt Köln sowie die gesamte Region

