Temperaturen von über 20 Grad: So wird das Wetter am Wochenende in NRW

Zum Ende dieser Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Temperaturen von über 20 Grad freuen. Am Freitag wird es teilweise wolkig, besonders im Norden des Bundeslandes kann es regnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 23 Grad bei überwiegend schwachem Wind.

Am Samstag ist das Wetter in Nordrhein-Westfalen meist wechselhaft, im Nordwesten auch zeitweise stark bewölkt. Vom Niederrhein bis zum Mindener Raum sind einzelne Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 18 Grad im Nordwesten sowie im höheren Bergland und 22 Grad in der Kölner Bucht. Der Wind weht mäßig. Auch am Sonntag bleibt es wechselhaft und zeitweise stärker bewölkt. Im Norden Nordrhein-Westfalens kann es regnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 17 bis 20 Grad, in Hochlagen auf 14 Grad. Der Wind bleibt schwach.

mit dpa