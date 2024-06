Sonne im Anmarsch: Nach Mittwoch wird es in NRW wärmer und trockener!

Nach einem regnerischen Start in den Mittwoch dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen freuen: Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Rest der Woche Sonne und trockenes Wetter voraus.

Zwar bleibt der Himmel am Mittwoch zunächst noch grau, doch im Laufe des Tages lässt der Regen im Nordwesten nach. Dort klettern die Temperaturen auf angenehme 16 bis 18 Grad. Im Süden kann es am Nachmittag noch vereinzelt zu Schauern kommen.

Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein

Ab Donnerstag setzt sich dann der Frühling in NRW endgültig durch: Die Sonne zeigt sich immer wieder und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad, wobei es am Freitag leicht kühler wird mit 19 bis 21 Grad.

Perfektes Wochenende zum Wandern und Radfahren

Der Samstag startet mit bis zu 18 Grad im Norden und maximal 20 Grad im Süden in das Wochenende. Im nördlichen Münsterland kann es allerdings vereinzelt zu Regen kommen. Ansonsten ist der Tag ideal zum Wandern, Radfahren oder einfach zum Entspannen im Freien.

