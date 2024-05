Regen und Gewitter: So wird das Wetter an Fronleichnam in NRW

Gewitter und Regen begleiten die Menschen in Nordrhein-Westfalen durch den Rest der Woche und verschonen sie auch am Feiertag nicht. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird der Mittwoch grau und nass, ab dem Nachmittag sind einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen zu erwarten. Zudem können stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde auftreten. Die Höchsttemperaturen bleiben bis Samstag stabil und liegen zwischen 17 und 20 Grad.

Ähnlich unfreundlich wird es an Fronleichnam weitergehen: Am Donnerstag werden laut DWD erneut Schauer und Gewitter erwartet. Die Meteorologen rechnen mit starken bis stürmischen Böen und örtlichem Starkregen. Auch am Freitag soll es Schauer, einzelne Gewitter und teilweise Starkregen geben.

Einen kleinen Lichtblick bietet die Vorhersage für Samstag: Das Wochenende beginnt laut DWD wolkig bis stark bewölkt, jedoch soll es nur noch vereinzelt regnen. Ansonsten bleibt es weitgehend trocken.

