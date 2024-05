NRW: Einkaufen an Fronleichnam, 30.5.2024 – diese Läden haben geöffnet

Fronleichnam ist ein gesetzlicher Feiertag. Doch der gilt längst nicht überall. Denn vor allem im Norden und Osten Deutschlands, den eher evangelischen Bundesländern, ist Fronleichnam kein freier Tag. Neben Nordrhein-Westfalen ist Fronleichnam ein Feiertag im Saarland, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen und in Rheinland-Pfalz.

Das bedeutet, dass hier die Supermärkte und Läden geschlossen bleiben. Das gilt auch für Lieferdienste wie „Gorillas“ oder „Flink“. Doch es gibt auch Ausnahmen. So sind von dieser Vorgabe Tankstellen, Geschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen sowie Kioske ausgenommen. Heißt, dort gibt es auch an Feiertagen die Möglichkeit, einzukaufen.

>> Shopping am Feiertag im Outlet Center in Roermond – Infos, Anfahrt und Öffnungszeiten <<

So könnt ihr beispielsweise auch in einer Tankstelle an Fronleichnam bestimmte Besorgungen machen. Doch stellt euch dann darauf ein, dass es sehr viel kostspieliger sein wird, denn die Preise in Tankstellen sind deutlich teurer als im Supermarkt.

Ausnahmen von Supermärkten und Bäckereien

Läden in Bahnhöfen und Flughäfen wiederum dürfen eigentlich nur Bedarfsmittel für Reisen bereit stellen. Das bedeutet zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften, Tabakwaren, Reisetoilettenartikel oder auch Lebens- und Genussmittel in kleinen Mengen. Doch es gibt Schlupflöcher.

So haben etwa der Rewe und das Reformhaus Bacher im Kölner Hauptbahnhof ebenso geöffnet wie der Edeka im Düsseldorfer Hauptbahnhof und der Rewe im Flughafen in Düsseldorf. Auch Bäckereien haben geöffnet an Fronleichnam, für diese gelten aber besondere Öffnungszeiten, wie ihr hier sehen könnt.

Normal einkaufen in den Niederlanden

Wer ganz ohne Vorgaben einkaufen oder sogar shoppen möchte, der muss nur den kurzen Sprung über die Grenze in die Niederlande wagen. Sowohl in Venlo als auch Roermond haben die Geschäfte normal geöffnet.

Das Outlet-Center in Roermond lädt an Fronleichnam sogar zum sogenannte „Late Night Shopping“ ein, dann hat die Einkaufsmeile sogar bis 22 Uhr geöffnet.