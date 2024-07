Regen und dicke Wolken: Das bringt die erste Juliwoche in NRW

Nach einer heißen Sommerwoche und heftigen Unwettern am Wochenende erwartet die Menschen in NRW eine regnerische Woche mit Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden die Höchsttemperaturen die ganze Woche über zwischen 16 und 20 Grad liegen, im Bergland etwa bei 15 Grad. Am Montag sind vereinzelt noch Gewitter möglich, während es am Dienstag und Mittwoch durchgehend regnen soll. Die Sonne bleibt hinter einer dichten Wolkendecke verborgen. Auch am Donnerstag prognostizieren die Experten zunächst schauerartigen Regen, bevor es ab Mittag zunehmend auflockert.

Nach den schwülen und heißen Tagen der letzten Woche, ist nun endgültig eine kühlere Luftmasse nach Deutschland eingeflossen. Es werden diese Woche nur noch Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad erwartet. Dabei bleibt es unbeständig mit vielen Schauern und einzelnen Gewittern. /V pic.twitter.com/HWbpbQ3SpG — DWD (@DWD_presse) July 1, 2024

