NRW-Tag 2024 in Köln: Programm, Ablauf, Anfahrt – alle Infos

Grund zur Freude in NRW: Erstmals seit 2018 veranstaltet die Landesregierung wieder ein großes Bürgerfest rund um den Landesgeburtstag, den sogenannten NRW-Tag. Alle Infos zum Bürgerfest, bei dem sich Organisationen, Regionen und Behörden präsentieren, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet der NRW-Tag 2024 statt?

Der NRW-Tag 2024 findet am 17. und 18. August 2024 am Rheinauhafen in Köln statt.

„Nach langen Jahren der pandemiebedingten Pause feiern wir unseren Landesgeburtstag in diesem Jahr wieder so, wie es sein sollte: bei einem großen Fest gemeinsam mit den Menschen im Land“, erklärte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Anfang des Jahres. „Köln ist dafür der perfekte Ort – lebensfroh, herzlich und weltoffen“, fügte er hinzu.

Die Stadt Köln freut sich nach den Worten von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos), Gastgeberin für den NRW-Tag zu sein. „Mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Mobilität, Vielfalt, Demokratie sind wir generationenübergreifend verbunden. Mit diesen weiterhin in Zukunft wichtigen Themen und der Integration des Kölner Ehrenamtstags können wir mit dem NRW-Tag ein Zeichen als weltoffene Metropole am Rhein setzen“, erklärte Reker in der Mitteilung.

„Der Ausstellungsbereich umfasst rund 70.000 Quadratmeter oder 70 Fußballfelder. Das ist schon sehr groß“, sagt Daniel Kölle, Leiter der Stabsstelle Events, Film und Fernsehen bei der Stadt, der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als 250 Ausstellende seien dieses Mal dabei.

Was ist der NRW-Tag?

Der Nordrhein-Westfalen-Tag fand erstmals 2006 anlässlich des 60. Landesgeburtstags in Düsseldorf statt. Seitdem fand das Bürgerfest immer in einer anderen Region statt, seit 2012 im regelmäßigen Turnus von zwei Jahren. Den bislang letzten NRW–Tag 2018 organisierte Essen. Danach fiel die Großveranstaltung sowohl 2020 als auch 2022 der Corona-Pandemie zum Opfer.

Köln wäre eigentlich schon 2020 dran gewesen. „Im vergangenen September bat der Ministerpräsident Oberbürgermeisterin Reker, ob die Stadt Köln den NRW–Tag 2024 nachholen würde. Der Stadtrat hat das im Dezember beschlossen und das Landeskabinett hat die Entscheidung im Januar bestätigt“, sagt Kölle. „Man muss vor diesem Hintergrund sagen: Die Vorbereitungen waren mit acht Monaten recht kurz für eine Veranstaltung dieser immensen Größe, aber wir haben alles rechtzeitig hinbekommen.“

Wie viele Menschen werden zum Event kommen?

Wie viele Besucher der NRW-Tag zählen wird, ist schwer vorauszusagen. Ein Grund dafür ist unter anderem die lange Pause zwischen den Events und der Umstand, dass die Zahlen schon in der Vergangenheit stark geschwankt haben. Dennoch gehen die Veranstalter davon aus, dass rund 100.000 Menschen das Straßenfest besuchen werden. Damit könnte der NRW-Tag zu einer der größten Veranstaltungen in Köln in diesem Jahr werden.

Welche Programmpunkte gibt es?

Die Organisatoren des NRW-Tags versprechen ein breites Programm, welches zum Großteil Kölner Rheinauhafen stattfinden wird. Die sogenannte Feiermeile erstreckt sich auf mehr als 2,5 Kilometern.

Wer sich für große Maschinen, Feuerwehr und Polizei begeistert, beispielsweise Kinder sollte unbedingt vorbeischauen. „Man wird spannende technische Geräte sehen – die Feuerwehr bringt im Grunde fast alles mit, was sie hat“, sagt Stabsstellenleiter Kölle Auch das Technische Hilfswerk wird mit Großgeräten vor Ort sein.

Die größte Fläche wird von der Landespolizei genutzt, die Hundestaffeln und Wasserwerfer bespielt. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) plant eine Abseilaktion von der Brücke.

Einige ungewöhnliche Aktionen sind ebenfalls vorgesehen. So hat das Justizministerium laut den Organisatoren ein „Justiz-Dorf“ angekündigt, das vom Gericht über die Justizvollzugsanstalt bis hin zum Gefangenentransporter reicht. „Man kann da also sozusagen eine komplette Gefängniskarriere durchlaufen“, meint Kölle. Zudem will das Ministerium beschlagnahmter Gegenstände versteigern.

Wie sieht das Bühnenprogramm aus?

Auf verschiedenen Bühnen wird den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm mit Talks, Vorträgen, Lesungen, Poetry Slams und Konzerten geboten, darunter Auftritte von Reggae-Sänger Patrice und dem Kölner Rapper Mo-Torres.

Der genaue Timetable der Bühnen sieht wie folgt aus:

Samstag, 17. August 2024:

Bühne Nord

11.30 Uhr: Jazz-Duo Tamara Lukasheva & Victor Fox

12.30 Uhr: Zwischen Fake News und KI: Talk mit Minister Nathanael Liminski

14 Uhr: Innenminister Herbert Reul im Gespräch; Talkrunde mit dem Präventionsnetzwerk „Sicher im Dienst“

16 Uhr: Singer-Songwriter Paul Weber

17 Uhr: Lesung und Musik mit dem Frontmann der Band „Die Sterne“

18 Uhr: R&B/Soul mit ISH

19 Uhr: Feministische und humorvolle Autorinnenlesung mit Paula Irmschler

Sparkassen-Bühne

12 Uhr: Toi et Moi: Nouvelle-Chanson-Duo

14 Uhr: Lampe: Vom Lofi-Indie-Geheimtipp auf die NRW-Tags-Bühne

15.30 Uhr: Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen: Versteigerung beschlagnahmter Gegenstände

18 Uhr: EES: Afro-Pop trifft Hip-Hop, Namibia trifft NRW

20 Uhr: Maxim: Fesselnde Bilder in eingehenden Pop-/Rock-Beats

Bühne Süd

11 Uhr: Tanz und Musik aus der Ukraine – zwischen volkstümlicher Authentizität und modernem Liedgut

13 Uhr: Epstein’s Klezmer-Tov: Klezmer im Duo mit Igor Epstein und Vitali Eberling

14.45 Uhr: Moulin Rouge: Kurzer Einblick in das Erfolgsmusical

16 Uhr: Pinches Perros: Internationale Crossover-Mariachi-Band

18 Uhr: IUMA: Sanfter Pop mit tiefgehenden Texten

20 Uhr: Nico Gomez: Popsongs mit Groove und Entertainment-Faktor

Bühne Roncalliplatz

20 Uhr: Nordwestdeutsche Philharmonie unter Leitung von Frank Beermann

Erstmals wird auch das traditionelle Sommerkonzert der Landesregierung in die Festivitäten eingebunden. Die Sommerkonzerte wurden 1985 vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau ins Leben gerufen – zunächst nur für geladene Gäste, mittlerweile aber für die gesamte Bevölkerung zugänglich. Das Konzert wird auch live im WDR-Fernsehen sowie im Radio auf WDR 3 übertragen.

Sonntag, 18. August 2024

Bühne Nord

10 bis: Live-Arrangement mit Jürgen Terhag und den Queer Impro Voices; Talk zum Thema „Vielfalt ist politisch“; Rap und Breakdance mit „No Limits“; Buchvorstellung „Rückverteilung des Reichtums“ mit Prof. C. Butterwegge

13 Uhr: Staatssekretär Matthias Heidmeier im Gespräch / Podiumsdiskussion zum Thema „50 Jahre soziale Innovation für Nordrhein-Westfalen“

15 Uhr: Natalie Harapat und Christoph Danne stellen ihre neuen Bücher vor

16.30 Uhr: Eric Pfeil: Autorenlesung mit gefragtem TV-Autor und Italien-Fan

18 Uhr: Julius Vapiano & Sveamaus: Memes, Gastro-Guides und Geschichten aus dem Arbeitsalltag zweier brotloser Künstler

Sparkassen-Bühne

11 Uhr: Pelemele: Kinderband mit buntem Rock-, Pop-, Ska-Mix

13 Uhr: Johannes Stankowski: Malerische Welt der Kinderlieder

15 Uhr: ReimGold Poetry Slam

18 Uhr: Conny: Deutschrap über Geschlechterrollen, Feminismus und Männlichkeitsbilder

20 Uhr: Jules Ahoi: Surfer und Singer-Songwriter mit bildstarken Lyrics

Bühne Süd

10 Uhr: Brass-Quintett des Escher Konservatoriums

12 Uhr: Prog-Band Walking Whale & Pop-Funk-Künstlerin LEONORA

14 Uhr: Vorstellung der Preisträger „KölnEngangiert 2024“; Independent-Musikerin Jenny Thiele, Talkrunde zum Thema „Demokratie lebt vom Ehrenamt“

17 Uhr: Lina Bó: Musiker-Duo mit urbanen Neo-Blumenkind-Vibes

19 Uhr: Marley’s Ghost: Sebastian Sturms unverwechselbare Stimme trifft auf Bob-Marley-Tribute

Bühne Roncalliplatz

14 Uhr: Grüngürtelrosen: Kölscher Männerchor mit Mitsinggarantie

15 Uhr: Mo-Torres: Pop-Rap über die Bandbreite des Lebens

18 Uhr: Moop Mama x Älice: Brass, Beats, beste Laune

20.15 Uhr: Patrice: Feelgood-Vibes mit Reggae-Legende

Was kostet der Eintritt für den NRW-Tag?

Der NRW-Tag ist für alle Menschen kostenlos. Extra Eintrittskarten werden nicht benötigt.

Wie komme ich zur Veranstaltung?

Das Event findet am Rheinauhafen in Köln statt. Eine Anfahrt mit dem ÖPNV bietet sich perfekt an. Am einfachsten erreicht ihr euer Ziel, wenn ihr die Straßenbahnlinien 15 bzw. 16 nehmt und bis zur Haltestelle Ubierring bzw. Schönhauser Straße fahrt. Alternativ könnt ihr auch den Bus nehmen. Die Linie 133 (Haltestellen Rheinauhafen und Schokoladen Museum) hält in direkter Nähe zum Veranstaltungsort.

Wer mit dem Auto anreist, gibt folgende Adresse in sein Navi ein: Rheinauhafen, 50678 Köln. Öffentliche Parkplätze findet ihr im Parkhaus Rheinauhafen/Harry-Blum-Platz 2. Zwei weitere Einfahrten zu Europas längster Tiefgarage befinden sich auf der Bayenstraße (Höhe Ubierring) und am Agrippinaufer (Höhe Oberländer Wall).

Bitte beachtet bei eurer Anreise mit dem Auto zudem folgendes: Seit Juli 2014 dürfen in der Kölner Innenstadt nur abgasarme Fahrzeuge mit grüner Umweltplakette fahren. Das betrifft auch das Gebiet des Rheinauhafens sowie die Stadtteile Deutz und Mülheim.

mit dpa