Talocan-Schock im Phantasialand: "Knall" sorgt für Notstopp

Fernost, Afrika, Mexiko oder die industrielle Welt des Steampunk: Das Phantasialand bietet eine Unmenge an ansprechenden Attraktionen, die Besucher in exotische Welten versetzen können. Das macht den Freizeitpark in Brühl bei Köln wohl so besonders. Einem Gast sei allerdings Angst und Bange während einer Fahrt in der Mexiko-Welt geworden – und das, obwohl es sich bei dem Fahrgast um einen echten Adrenalin-Junkie handelte, der gleich einen mehrtägigen Urlaub im Phantasialand gebucht hatte.

Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ erzählte der Achterbahn-Fan, was passierte: Am 5. Juni 2024 sei er in das „Suspended Top Spin“-Fahrgeschäft „Talocan“ gestiegen. Die breite Gondel, auf der 38 Personen Platz nehmen können, dreht sich horizontal um die eigene Achse, sodass die Passagiere sich überschlagen. Besonders eindrucksvoll: Währenddessen flammen am Boden kleine Feuerquellen auf, die das Fahrerlebnis unvergesslich machen.

Phantasialand: „Riesen-Knall“ sorgt für Talocan-Evakuierung

Doch bei dieser Fahrt habe noch ein anderes – unerwartetes – Ereignis für einen bleibenden Eindruck gesorgt. Nach der vierten Umdrehung habe es einen „Riesen-Knall“ gegeben, wie der Phantasialand-Besucher im Kölner Stadt-Anzeiger erzählt. Danach habe das Fahrgeschäft in sich gewackelt. „Alle Leute haben wie wild gerufen, dass was nicht stimmt“, so heißt es in seinem Bericht. Das Sicherheitspersonal habe dann sofort reagiert und einen Notstopp eingeleitet. Dann sei der gesamte Talocan evakuiert worden, alle Fahrgäste konnten unverletzt aussteigen.

Wie Tonight Düsseldorf von einem Phantasialand-Mitarbeiter erfuhr, ist das Fahrgeschäft Talocan wegen Wartungsarbeiten noch immer geschlossen (Stand 13. Juni).

Ein Statement der Abteilung für Kommunikation steht derzeit noch aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle ergänzt.

