Feiern am 11.11. in Köln: In diesen Kneipen könnt ihr Karneval feiern

Wo lässt es sich lässig feiern, auch wenn man nicht alle Karnevalslieder mitgrölen kann und noch nie ein Funkemariechen live gesehen hat? In jedem Kölner Veedel! Tonight News hat euch die szenigsten Kneipen, in denen der 11.11. gefeiert wird, aufgelistet.

Kölner Karneval: Die besten Kneipen, um am 11.11. in die Session zu starten

11.11. im Mainzer Hof

Im Mainzer Hof wird dem kölschen Fastelovend natürlich auch gehuldigt. Ab 10 Uhr geht es in dem gutbürgerlichen Brauhaus los. Dann werden die ersten Kölsch für euch gezapft.

Adresse: Maternusstraße 18, 50678 Köln

Uhrzeit: ab 10 Uhr

Tickets: kein VVK

„Karneval Ahoi“ in den „Hängenden Gärten“

In der kultigen Kneipe im Herzen von Ehrenfeld wird der Sessionsauftakt maritim zelebriert: „Leev Jecke, der Start in die neue Session steht schon wieder vor der Tür! Wir werden das natürlich ordentlich am 11.11. in den Gärten feiern und begrüßen dafür unseren Smutje Speck auf der Kanzel! Los geht es um 13:11 Uhr!“ Der VVK startet am 16. Oktober ab 21 Uhr an der Theke der Hängenden Gärten.

Adresse: Vogelsanger Str. 140, 50823 Köln

Uhrzeit: ab 13.11 Uhr

Tickets: an der Theke

Karneval in Köln: Die größten Karnevals-Veranstaltungen in den Sälen am 11.11.

11.11. im Früh em Veedel

Brauhauskultur trifft Fastelovend! Im Herzen der Südstadt könnt ihr im Früh em Veedel so richtig 11.11. feiern. Karten gibt es vor Ort im Brauhaus. Ein Ticket kostet 10 Euro. Aber: Die Tickets für den Einlass ab 10 Uhr sind bereits ausverkauft. Es sind jetzt nur noch Tickets für die „Spätschicht“ ab 16 Uhr erhältlich. In der Frühschicht treten King Loui, Fiasko und Miljö für euch auf. Am Nachmittag haben sich StadtRand, Planschemalöör und Eldorado angekündigt.

Adresse: Chlodwigpl. 28, 50678 Köln

Uhrzeit: ab 10 bzw. 16 Uhr

Tickets: 30 Euro

11.11. in der Bagatelle in der Südstadt

Das Kultrestaurant Bagatelle feiert den 11.11. natürlich wie gewohnt in der Südstadt-Filiale mit kölschen Karnevals-Hits und kostümierten Jecken. Einen Ticket-Vorverkauf gibt es nicht. Ob die Sause Eintritt kostet, ist nicht ganz klar. Eins ist aber sicher: Die Bagatelle ist an Karneval ein beliebter Hotspot. Früh da sein, könnte sich also lohnen!

