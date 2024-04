Gürzenich in Köln 2024 - Karneval, Events, Anfahrt: Alle Infos

Der Gürzenich ist weit über die Stadtgrenzen von Köln hinaus als vielseitige Eventstätte bekannt. Genauer genommen finden in dem gotisch daherkommenden Gebäude schon seit dem 15. Jahrhundert Feste und Feierlichkeiten statt. Heute ist der Gürzenich vor allem für seine Karnevalsveranstaltungen populär.

Der Gürzenich, der im Volksmund auch die „Gute Stube Kölns“ genannt wird, wurde im Jahre 1447 fertiggestellt. Damals wurden hier Kölner Ehrengäste empfangen, Feste von Kaisern, Fürsten und Bürgern gefeiert, aber auch Krönungsfeiern, Gerichtstage und ein Reichstag abgehalten. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde der Gürzenich 1955 wieder hergestellt.

Gürzenich in Köln: Wie groß ist die Eventstätte?

Der große Saal im Gürzenich fasst mit 903 Quadratmetern rund 1100 Sitzplätze. Der kleine Saal mit 575 Quadratmetern fasst 435 Sitzplätze. Die Eventstätte ist nach der Familie Gürzenich benannt, auf wessen Grundstück das Gebäude auch erbaut wurde.

Spagat im Gürzenich-Foyer und mehr: Die besten Fotos der Damensitzung der Prinzengarde gibt es hier!

Wo ist der Gürzenich in Köln?

Der Gürzenich liegt im Zentrum der Kölner Altstadt. Der Heumarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe, genauso wie die Deutzer Brücke.

Adresse: Martinstraße 29-37, 50667 Köln

Gürzenich in Köln 2024: Welche Veranstaltungen finden statt?

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im Januar 2024

30. Januar 2024: Mädchersitzung

31. Januar 2024: 1. WDR-Fernsehsitzung „Karneval in Köln“

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im Februar 2024

1. Februar 2024: 3. Kostümsitzung

2. Februar 2024: 2. WDR-Fernsehsitzung „Karneval in Köln“

3. Februar 2024: Draumnaach

10. Februar 2024: Gardedanz

11. Februar 2024: Große Kölner Kostümsitzung

11. Februar 2024: Die Grosse Sonntagssitzung

12. Februar 2024: After Zoch-Party

17.-18. Februar 2024: Edelsteintage Köln 2024

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im April 2024

6.-7. April 2024: Köln Wein Frühling 2024

Weitere Infos gibt es im koelncongress-Eventkalender.

Karneval Köln 2024: Tickets Gürzenich

Bleibt nur noch eine Frage: Was kosten die Tickets für Events im Gürzenich – und wo bekomme ich sie? Der Preis hängt vom jeweiligen Event ab, für die Mädchersitzung am 30. Januar kosten Karten 50 Euro, für die Kostümsitzung am 1. Februar 59 Euro. Karten könnt ihr online, beispielsweise über koelncongress.de, erwerben.

Gürzenich Köln: Das Gürzenich-Orchester

Oft in Verbindung gebracht wird der Gürzenich mit dem gleichnamigen Sinfonieorchester der Stadt Köln. Seit 1986 ist das Gürzenich-Orchester in der Kölner Philharmonie beheimatet und gibt dort regelmäßige Konzerte. Parallel spielt das Orchester in der Oper Köln und ist weltweit als Ensemble unterwegs.

