Gewitterwarnung für NRW: Regen und Unwetter am Wochenende erwartet

In Nordrhein-Westfalen steht in den kommenden Tagen ungemütliches Wetter bevor. Am Samstag bleibt es nach dem Abzug vereinzelter Schauer im Norden und Nordwesten des Bundeslandes größtenteils trocken, doch am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche muss wieder mit Regen und Gewittern gerechnet werden, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Die Temperaturen erreichen am Samstag und Sonntag Höchstwerte von 20 bis 21 Grad.

Passend dazu: Tipps für das Wochenende in Düsseldorf: EM-Auftakt, Open-Air-Kino, Konzerte, Partys und mehr!

In der Nacht zum Sonntag kann schauerartiger Regen aufziehen, der bis zum Vormittag anhält, fügte der Wetterexperte hinzu. Ab Mittag gehen die Regenfälle dann eher in Schauer und einzelne Gewitter über. Die Sonne zeigt sich am Sonntag am ehesten im Osten von NRW.

Zu Beginn der Woche ist mit wechselhaftem Wetter und leicht ansteigenden Temperaturen zu rechnen. Am Montag werden bei bis zu 23 Grad den ganzen Tag über Schauer und Gewitter erwartet. Am Dienstag sollen die Temperaturen voraussichtlich bis zu 25 Grad erreichen, jedoch wird es eher schwül-warm. Auch am Dienstag ist mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern zu rechnen.

mit dpa