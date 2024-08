Kürbis-Pyramide auf dem Gertrudenhof: So schön ist die "Pumkin Patch"

Eines der Highlights auf dem Erlebnisbauernhof: Die Kürbispyramide. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Es ist Kürbis-Saison auf dem Gertrudenhof in Hürth. Foto: Gertrudenhof Foto: Gertrudenhof / Tonight News Selbstverständlich darf auch Halloween-Dekoration nicht fehlen. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Ein Tag auf dem Gertrudenhof ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Während die Kids auf Trampolinen springen können... Foto: Gertrudenhof / Tonight News ...und Tiere auf dem Gnadenhof-Streichelzoo aus nächster Nähe streicheln und füttern. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Erwachsene können derweil im Hofladen regionale Kürbis-Produkte kaufen... Foto: Gertrudenhof / Tonight News ...und sich im Bauerncafé an leckeren Spezialitäten stärken. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Viel Spaß mit unserer Bildergalerie. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Foto: Gertrudenhof Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Kürbis-Saison 2024 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“ Foto: Gertrudenhof / Tonight News Schon gesehen? Düsseldorf: Unser Bild des Tages – diese Fotos müsst ihr sehen The Eight Club in Düsseldorf feiert „Terrazza Electronica“ – alle Fotos vom Mittwoch, 28. August DEG-Fans am Schlossturm in der Altstadt – alle Fotos vom Mittwoch

Neben bunten Blättern und gemütlichen Abenden eingekuschelt unter der Decke dürfen auch Kürbisse während der herbstlichen Jahreszeit nicht fehlen. In den vollen Kürbis-Genuss kommt ihr auf dem Gertrudenhof in Hürh. Vom 31. August bis 3. November 2024 findet auf dem Erlebnisbauernhof bei Köln die „Pumpkin Patch“ statt. Die schönsten Bilder des Herbst-Events haben wir in unserer Bildergalerie für euch.

Alles, was ihr zur „Pumpkin Patch“ und den Gertrudenhof wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Der Gertrudenhof hat montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr für euch geöffnet.

Adresse: Erlebnisbauernhof Gertrudenhof, Lortzingstraße 160, 50354 Hürth