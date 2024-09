Erlebnisbauernhöfe bieten oft spezielle Programme und Events für Familien mit Kindern an, gleichzeitig kommen die großen und kleinen Besucher Kühen, Schweinen, Eseln und Co. näher. Groß geschrieben wird bei einem Besuch auf dem Erlebnisbauernhof auch der Spaßfaktor. Und oft bekommt ihr selbst gebackene Kuchen und andere leckere Speisen vor Ort. Wir stellen euch sieben tolle Adressen für euren nächsten Ausflug in Nordrhein-Westfalen vor.

Gertrudenhof in Hürth: Jede Saison ein anderes Motto

Eine beliebte Anlaufstelle in Sachen Erlebnisbauernhof ist der Gertrudenhof in Hürth. Dort erwarten Besucher zahlreiche Events: Während sich der Hof im Sommer in ein Erdbeerparadies verwandelt hat, gibt es in der aktuellen Herbstsaison einen Kürbispark mit einer XXL-Kürbis-Pyramide als Highlight. Außerdem stehen um Halloween mehrere „Gespenster-Spektakel“ auf dem Programm

Auf dem Erlebnisbauernhof gibt es zudem einen Hofladen mit regionalen Produkten, einen Streichelzoo und zahlreiche Spielmöglichkeiten wie eine riesige Hüpfburg oder ein Bällebad für Kinder. Foodies kommen bei einer Vielzahl an Schlemmer-Möglichkeiten wie einem Bauern-Café und einem Grillwagen auf ihre Kosten.

Adresse: Lortzingstraße 152, 50354 Hürth

Eintritt: wochentags 9,90 Euro, am Wochenende 11,90 Euro

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 10 bis 19Uhr, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 19.30 Uhr

Kinderbauernhof in Neuss: Tierisches Vergnügen mit Lern-Effekt

Auf dem Kinderbauernhof in Neuss erleben Besucher die Natur mit allen Sinnen. Schon beim Betreten des Innenhofs können Familien den Geruch von Heu, Weideland, Pferdedung und einem Schweinestall wahrnehmen. Zu sehen gibt es neben Hühnern auch Kaninchen, Ziegen und Perlhühner.

Der NRW-Erlebnishof bietet vor Ort regelmäßig Kurse für Kinder an – beispielsweise zum Backen. Vor Ort gibt es auch ein kleine Zeitreise in Sachen Bauernhof. Außerdem lockt ein Spielplatz zum Austoben und ein Hofcafé mit leckeren Waffeln.

Adresse: Nixhütter Weg 141, 41466 Neuss

Eintritt: frei

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Ziegenmichel in Gelsenkirchen bietet Erlebniswelten

Der Ziegenmichel in Gelsenkirchen hat sich ein besonderes Konzept überlegt: Auf dem Bauernhof gibt es drei Erlebniswelten:

Die Steinzeit: Kinder lernen beim Feuermachen und Knochenschnitzen die Lebensweise der Menschen aus der Jungsteinzeit kennen.

Die Wikinger: Das Winkingerlandhaus lässt Kinder in die Zeit der Wikinger zurückversetzen. Dort können Kinder am Holzofen Brotbacken und Wikingerbräuche kennenlernen.

Das Mittelalter: Hier schlüpfen Kinder in die Rolle von Rittern und Burgfräulein und sehen, wie diese im Mittelalter gelebt haben.

Neben einer Zeitreise durch die Vergangenheit finden Kinder eine Vielzahl an Tieren wie Ziegen, Hühner, Schafe und Katzen. Pferdeliebhaber können vor Ort Ponys putzen, streicheln, füttern und reiten. Auch sonst ist auf dem Erlebnisbauernhof immer etwas los. Er bietet regelmäßig Veranstaltungen an und auch Kindergeburtstage werden dort nach Absprache gefeiert.

Adresse: Eggemannstraße 51, 45883 Gelsenkirchen

Eintritt: frei, geführte Veranstaltungen kostenpflichtig

Öffnungszeiten: variieren je nach Veranstaltung

Hof Wessels als Lern-Erlebnisort im Ruhrgebiet

In Herten (Kreis Recklinghausen) befindet sich der Hof Wessels, der einen Lern-Erlebnisort für Familien mit Kindern bietet. Schwerpunkt des außerschulischen Lernorts: Besucher für die Natur zu sensibilisieren und die Beziehung von Mensch, Tier und Natur positiv stärken.

In den Ferien bietet der Erlebnisbauernhof in NRW zusätzliche „Ferienzeiten“ an. Der Tag auf dem Hof beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, das von den Kindern mitgebracht wird. Für Snacks und ein Mittagessen ist vor Ort gesorgt. „Teilweise ernten wir die Zutaten für unsere Mahlzeiten selbst“, berichtet die Website. Kinder können somit nicht nur viel über die Nutztiere lernen, sondern auch über die Ernte auf dem Erlebnisbauernhof.

Adresse: Langenbochumer Str. 341, 45701 Herten

Eintritt: frei

Öffnungszeiten: variieren je nach Veranstaltung

Poenehof in Uedem vereint Action mit Entspannung

Eine weitere Anlaufstelle für Familien mit Kindern ist der Poenenhof in Uedem im Kreis Kleve. Der Erlebnishof verspricht auf seiner Website: „Hier kommt Ihr zu Ruhe – und Eure Kinder können was entdecken und erleben“.

Pony Paco, die Esel-Damen Loreen und Rosi freuen sich nach Angaben der Website über Streicheleinheiten und Futter. Für mehr Action gibt es einen Bolzplatz, ein Kletterhaus und einen Spielplatz. Kinder die fasziniert von Autos oder Treckern sind, kommen im Fuhrpark des Erlebnisbauernhofs auf ihre Kosten. Für ihre Gäste bietet der Hof Übernachtungen in den Ferienwohnungen an. Tagesgäste und Besucher sind hier allerdings nicht zugelassen.

Adresse: Kirsel 111, 47589 Uedem

Eintritt: nur Gäste der Ferienwohnungen

Öffnungszeiten: variieren je nach Veranstaltung

In Essen bietet Bauer Brömse das Komplett-Paket für Familien

In Essen sorgt Bauer Brömse für unvergessliche Erlebnisse. Neben einem Streichelzoo bietet der Hof am Wochenende Ponyreiten für Kinder an. Voraussetzung: Die Kleinen dürfen dabei nicht über 30 Kilogramm wiegen.

Während der Ferien gibt es auf dem Erlebnisbauernhof in NRW ein extra Programm. Kinder erledigen kleine Arbeiten im Stall oder am Pferd und können die Tiere im Anschluss reiten. Für eine Stärkung ist mit Eis und Kuchen gesorgt. Weiteres Essen bieten der Hofladen und das Hofcafé.

Adresse: Schilfstraße 15, 45357 Essen

Eintritt: frei, Programm ist kostenpflichtig

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr

Gut Hixholz sorgt für Ausgleich zwischen Spaß und Lernen

Wer den Erlebnisbauernhof in Hixholz besucht, den erwartet ein buntes Programm. Kinder können Kartoffeln erforschen, Getreide begreifen und sich beim Mitmachgarten auch mal die Hände schmutzig machen. Auf dem Hof sehen sie, wo Milch herkommt und lernen die Bauernhof-Tiere kennen.

Der Bauernhof Gut Hixhof bietet Kindergeburtstage an und lädt im Herbst zur Kürbiswerkstatt ein. Halloween-Stimmung ist dabei garantiert! Kinder und Erwachsene schnitzen die verschiedensten Grimassen in die Kürbisse und lassen ihrer Kreativität freien lauf. Das Spektakel kostet 50 Euro und beinhaltet einen Bierzeit-Tisch mit 5 normalen Kürbissen. Besucher sollten sich dafür im Vorhinein anmelden.

Adresse: Im Hau 7, 42551 Velbert

Eintritt: frei

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr

Die Auswahl an Erlebnisbauernhöfen in NRW ist riesig. Wer ein besonders großer Fan von Tieren und der Natur ist, kann einfach einen Hof nach dem anderen besuchen.